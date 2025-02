(AMP) González-Bueno (Sabadell) dice que la OPA "no tiene sentido" con el precio actual

"No están pagando el valor intrínseco del banco y la oposición social es abrumadora", asegura

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre la entidad con el precio actual de la oferta "no tiene sentido porque nadie va a canjear acciones para perder dinero".

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, para presentar los resultados de 2024, año en el que la entidad ganó 1.827 millones de euros, un 37,1% más.

"No la veo, esta operación no la veo, no están pagando el valor intrínseco del banco y la oposición social es abrumadora. Y además es hostil. Nada ha cambiado, bueno sí, que la prima ha pasado a negativa", ha añadido.

Preguntado sobre si se mantiene optimista sobre que la OPA no se realice, ha dicho que "está igual" y ha preguntado él a Palavecino, que ha asegurado que su optimismo es "máximo".

González-Bueno ha señalado que la capacidad de distribución de dividendos de Sabadell es "mayor que la de BBVA" y que los accionistas "deberán decidir si lo quieren compartir con los accionistas del banco liderado por Carlos Torres o mantener en el proyecto en solitario de la entidad catalana".

Ha añadido que las OPAs hostiles son, según él, muy complicadas y más en banca, y ha añadido que la "oposición a la OPA no es política, es social", en referencia a las 79 asociaciones que han presentado alegaciones en la fase 2 de análisis de Competencia o en la oposición política.

Asimismo, ha dicho que entre los inversores institucionales "la temperatura es de más escepticismo que al principio" y que algunos han señalado que con las condiciones actuales, la operación "no tiene sentido".

CNMC Y GOBIERNO

Preguntado por las 'remedies' que puede imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), González-Bueno ha dicho que el debate será si medidas temporales "son suficientes" para abordar problemas de competencia estructurales.

Se ha mostrado comprensivo con el hecho de que el regulador haya rechazado las alegaciones de 79 asociaciones, sindicatos y cámaras de comercio que querían presentarse en la fase 2 por la carga de trabajo que hubiera significado aceptarlas: "Si hubieran tenido que hacerlo, esta OPA tardaría años".

Sobre una posible compra sin fusión, el consejero delegado ha dicho que estas operaciones solo tienen sentido si se hace la fusión, ya que tendría costes de capital y los 'remedies' serían los mismos, sin tener sinergias.

"Nos parece que es una hipótesis difícil porque ¿para qué compras algo para no fusionarlo si hay grandes inconvenientes y pocas ventajas", ha añadido.

"BIEN COMÚN"

González-Bueno ha recordado que una vez la CNMC se pronuncie, el Gobierno puede abordar la OPA, pero que no debe hacerlo sobre cuestiones de competencia, sino sobre otras, donde pueden entrar posibles problemas de cohesión territorial.

En todo caso, ha dicho que el Gobierno debe intervenir cuando el bien común puede estar por encima del bien particular: "Plantearlo en términos de liberalismo contra intervencionismo no es correcto".

Ha añadido que las fusiones domésticas "tienen todo el sentido hasta cierto punto" y ha pedido que, en este caso, se debe considerar si la operación atenta contra el "bien común".

PLAN ESTRATÉGICO

González-Bueno ha afirmado que la convocatoria del Capital Market Day tras la presentación de resultados del primer trimestre tiene "mucho que ver" con la OPA.

Ha dicho que es "fundamental" que los accionistas tengan toda la información disponible antes de tomar la decisión y que conozcan los planes de BBVA y de Banco Sabadell en solitario.

"Por eso intentamos hacerlo en un plazo próximo a un eventual canje de acciones, pero lo suficientemente tardío para ser lo más fiable posible", ha asegurado.