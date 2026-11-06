(AMP) Hochtief se dispara casi un 6% ante los planes de ACS de hacerse con el 100% de la compañía

Archivo - FILED - 28 November 2012, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: A worker climbs down a ladder on a construction site behind a logo of the construction company Hochtief. Photo: Martin Gerten/dpa - Martin Gerten/dpa - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de construcción, ingeniería y desarrollo de infraestructura Hochtief se ha disparado en los últimos compases de la sesión de este viernes en la Bolsa de Fráncfort casi un 6% después de trascender que ACS estaría estudiando lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el capital que no posee de la firma.

En este sentido, la filial alemana del Grupo presidido por Florentino Pérez se ha alzado un 5,54%, hasta los 365,6 euros por acción, elevando la capitalización de la misma hasta los 28.400 millones de euros. De su lado, ACS se ha anotado una subida del 2,41% hasta los 87 euros por acción.

En concreto, el 'holding' español estaría analizando alternativas como la compra de las acciones de Hochtief que todavía no posee o una fusión entre ambas compañías, tal y como ha adelantado Bloomberg.

Por el momento, ACS controla el 75,7% de Hochtief, por lo que el porcentaje pendiente de adquisición se situaría en el 24,3%. La operación se mantiene en frase preliminar. ACS, consultado por Europa Press, ha declinado hacer comentarios al respecto.

Tomando como referencia el precio de 365,6 euros por acción del cierre de esta semana, adquirir el 24,3% restante de la firma (que equivale exactamente a 18.883,846 acciones) para hacerse con el 100% de la compañía tendría un coste de algo más 6.900 millones de euros.

UN POTENCIAL ALCISTA DEL 30%

Según el consenso de Bloomberg consultado por Europa Press, solo dos de las casas de análisis que emiten valoración sobre la filial alemana de ACS recomiendan 'Comprar', frente a otras sietes gestoras que aconsejan 'Mantener'.

Al mismo tiempo, la media del consenso fija el precio por acción a doce meses en los 472,58 euros por título, lo que implica un margen alcista de casi el 30% respecto al cierre del presente viernes.

En lo que va de año, la entidad acumula ahora una subida del 8%. No obstante, la posición bursátil actual de la firma se mantiene alejada de los máximos niveles anotados en mayo cuando la firma tocó el umbral de los 550 euros por acción.

Por su parte, ACS se contrae en el presente 2026 un 2,5%, aunque presente un potencial bursátil de más del 40%, hasta los 123 euros por título que le asigna la media de estrategas de inversión.