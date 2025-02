Corporate y M&A.- (AMP) Reynés afirma que objetivo de OPA voluntaria es alcanzar un 15% de 'free float' para retornar a índices

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha afirmado que el objetivo de la OPA voluntaria que lanzará la compañía es alcanzar un nivel del 15% de 'free float' que permite al grupo retornar a los índices MSCI.

En rueda de prensa para presentar los resultados de 2024 y el plan estratégico 2025-2027, Reynés estimó que, superando ese 15% de capital flotante, la energética conseguirá el "objetivo importante" de regresar a los índices".

"Es donde participan las compañías importantes por capitalización. La liquidez es relevante para ello, y a partir del 15% podríamos decir que tenemos la misión cumplida", dijo.

Y es que el directivo aseguró que el objetivo de este proyecto es, única y exclusivamente, "devolver a la compañía a su estado natural de liquidez, ya que la otra alternativa sería no tener liquidez y no ser una cotizada", aseveró.

En concreto, Naturgy propondrá a su próxima junta general de accionistas lanzar esta OPA voluntaria a un precio de 26,5 euros por acción hasta alcanzar el 10% del capital social, a la que prevé destinar unos 2.300 millones de euros. Actualmente el grupo cuenta con un 0,9% de autocartera.

Así, el objetivo de la "novedosa" medida, según calificó Reynés a la operación, es recrecer el 'free float' hasta un nivel adecuado, que permita al grupo volver a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI, "retornando al mercado las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado".

Sobre el precio de la OPA, el presidente de la energética afirmó que es "razonable y atractivo" teniendo en cuenta el valor de la operación. "Es un precio que dice muchas cosas, como que cuando compras y no vendes es que ves el valor por encima del que compras. Además, ese precio tiene que ayudar a facilitar la operación y por eso los accionistas van a facilitar el ejercicio de esa operación", añadió.

APOYADA POR "UNANIMIDAD" POR LOS CONSEJEROS Y PROPORCIONALIDAD.

Además, pidió "no ver fantasmas" en la posible relación entre los accionistas del grupo y subrayó que el plan estratégico y la OPA parcial ha sido apoyada por "unanimidad" por todos los consejeros que representan al accionariado de la compañía y que "facilitarán que se ejecute acudiendo a la oferta y facilitando la gestión de la misma".

Criteria, el hólding de La Caixa, es el principal accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital, seguido de BlackRock (20,9%) -que tomó la participación de GIP tras adquirir la firma- y CVC/Rioja (20,7%). IFM es el cuarto principal accionista, con una participación del 16,9%, y la estatal argelina Sonatrach es el quinto, con una participación del 4,1%.

En este sentido, el secretario general de Naturgy, Manuel García Cobaleda, indicó que todos los accionistas mayoritarios de la compañía acudirán a la OPA voluntaria de manera proporcional, aunque la legislación reserva un primer tramo del 25% a los pequeños accionistas. "Sí, reducirán todos proporcionalmente", dijo.

"Somos una cotizada y debemos estar preparados para facilitar la salida y entrada de aquellos accionistas que quieran hacerlo, tener las herramientas para que los accionistas puedan tener liquidez. Hay voluntad y unanimidad de los accionistas de ser cotizados, ya que por ello han aprobado esta operación. Esta discusión ha tenido puntos de vista no iguales obviamente, pero se ha llegado a un plan apoyado por todos. Espero que ayude a quitar la idea de que esto es una jaula de grillos y estamos sentados en una bomba de relojería", recalcó Reynés.

De esta manera, una vez ratificado por la junta de accionistas del próximo mes de marzo, el folleto de la OPA se someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el objetivo de "irnos de vacaciones con el trabajo hecho" y culminado el proceso en julio de este año, añadió Reynés.

Después, el objetivo será del equipo financiero, que tendrá que administrar esta cartera para ir haciendo crecer el 'free float' y luego devolver esas acciones al mercado de manera que suponga "un beneficio para la empresa", destacó.

SOBRE NUEVOS RUMORES DE TAQA: "ES COSA DE ACCIONISTAS".

Por otra parte, respecto a los nuevos rumores sobre el nuevo interés de Taqa por entrar en el capital de Naturgy, el directivo aseguró que como compañía el último conocimiento que tuvo es la comunicación relevante de hace meses que daba por finalizadas las negociaciones que se produjeron entonces y que, de todas maneras, "es cosa de los accionistas".

Sobre el plan Géminis, presentado en 2022 pocos días antes de la invasión de Ucrania por Rusia, no lo dio por asunto cerrado, aunque reconoció que se planteó en un entorno "muy diferente" y que ahora se ha presentado un nuevo plan 2025-2027 que es en lo que se va a "centrar" la compañía. "Nosotros no matamos nada, no somos asesinos", recalcó al respecto no queriendo dar por zanjado ese proyecto.

Finalmente, respecto a un posible retorno de la sede social a Cataluña, tras su marcha por el procés, aseguró que es algo de lo que "no se ha hablado y no se ha comunicado nada".