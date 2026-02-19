Corporate y M&A.- El consejo de Ercros rechaza la OPA de Bondalti y tres consejeros no venderán sus acciones

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Ercros ha emitido este jueves una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica, y los tres miembros del órgano que son accionistas han anunciado su intención de no vender sus acciones, ha informado la empresa en un comunicado.

El máximo órgano de gobierno de la empresa química española ha señalado que la OPA "ha supuesto una distorsión en el devenir normal de la compañía a lo largo de estos dos años", y ha recordado que, en el pasado, ya analizó y rechazó propuestas de Bondalti para integrar ambos grupos.

Ha añadido que, si la OPA sale adelante, "Ercros quedaría diluida en el organigrama empresarial del Grupo José de Mello y perdería su relevancia en un conglomerado mucho mayor", que no tiene al sector químico como negocio principal.

El consejo ha apuntado que Bondalti "tiene la intención de que Ercros aumente su nivel de deuda en los próximos años" para cubrir parte de las obligaciones vinculadas al préstamo asumido para financiar la operación, además de un cambio de la política de dividendos que comportaría una reducción de la distribución.

Ha recordado también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso la obligación de vender hipoclorito sódico a precio de coste durante un máximo de 15 años, lo que puede limitar la rentabilidad del negocio, la capacidad de generar ingresos y provocar una pérdida "significativa de valor".

ACCIONISTAS

Ercros ha recordado que un grupo de unos 150 accionistas que representan el 27% del capital de Ercros comunicaron en julio de 2024 que no aceptarían la OPA y que el consejo "no tiene constancia de que este grupo de accionistas haya cambiado de parecer".

La firma química catalana ha recordado que en las dos últimas juntas generales los accionistas han manifestado de manera mayoritaria su opinión desfavorable a la OPA, tanto por el precio como por el proyecto industrial presentado por Bondalti.

Además, ha recordado que la ulterior OPA de exclusión anunciada por Bondalti en caso de que la oferta sea exitosa deberá lanzarse, como mínimo, al mismo precio de la OPA, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no haya concedido la validación del precio de la oferta como equitativo.

OFERTA

La oferta de Bondalti asciende a 3,505 euros en efectivo por cada acción de Ercros, lo que representa una prima del 39,3% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes (2,52 euros).

Este importe resulta del ajuste del precio inicial de 3,6 euros a la distribución de dividendos realizada por Ercros, lo que equivalía a una prima del 40,6% --incluidos los dividendos distribuidos-- respecto al precio de cierre del 5 de marzo de 2024 (2,56 euros).

En total, el importe máximo que Bondalti desembolsaría alcanzaría los 320,48 millones de euros.

La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros, que se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que la compañía no posee autocartera.