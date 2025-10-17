Corporate y M&A.- Oliu (Sabadell) asegura que el resultado de la OPA le "complace mucho" y agradece el apoyo

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), durante un brindis, en la Llotja de Mar, a 17 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). En torno a las 20.30 horas de ayer, 16 de - David Zorrakino - Europa Press

Dice que ha mantenido una "conversación muy cordial" con Torres (BBVA)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que el resultado de la oferta pública de adquisición (OPA) le "complace mucho" y ha agradecido el apoyo recibido por parte de entidades como la Cámara de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre otras, durante el proceso.

Lo ha dicho este viernes en un brindis con el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, tras el fracaso de la OPA, que logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que significaba su éxito y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.

Oliu ha agradecido también "la confianza de los accionistas de manera masiva" y ha destacado que Banco Sabadell es, textualmente, fundamental por su foco en Catalunya y España, y en las pymes.

El presidente el banco, que ha dicho que es momento de celebrar "de forma moderada" el resultado de la OPA, ha recordado que desde el inicio defendieron que ambos bancos podía crear más valor de forma separada.

Ha añadido que a partir de ahora tienen la responsabilidad de cumplir las expectativas que los clientes han puesto durante este tiempo.

"Somos un banco de clientes, fundamental para la estructura económica y financiera de Catalunya, y seguiremos así. Es un banco que lo hacemos desde hace 140 años y seguiremos haciéndolo", ha añadido.

DAVID MARTÍNEZ Y CARLOS TORRES

Preguntado por la situación en la que queda el accionista y consejero David Martínez, que anunció que acudiría a la OPA con su 3,86% de capital, ha asegurado que "continúa siendo accionista y consejero" del banco y que desconoce qué hará.

Por otro lado, ha explicado que ha mantenido una "conversación muy cordial" con el presidente del BBVA, Carlos Torres.

"Nosotros somos amigos, éramos amigos antes, hemos puesto un paréntesis y hemos dicho, bueno, ahora que ha terminado esto, pues a ver si pronto podemos volver a cenar juntos con nuestras mujeres", ha añadido.

