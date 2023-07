Cultura.- El Palau de la Música lleva el jazz de Joan Soler a la Casa Museu Blasco Ibáñez y el de Valmuz a El Palmar

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las dos nuevas citas del ciclo gratuito y al aire libre 'Jazz als Barris i Pobles' del 26º Festival de Jazz de València, que organiza el Palau de la Música, estarán protagonizadas por el guitarrista Joan Soler y su quinteto con el programa 'Jazz de cine', este sábado en la Casa Museo Blasco Ibañez, y al día siguiente por el grupo Valmuz, que presenta en el pueblo del Palmar su último trabajo de fusión 'The World As We Hear It'.

De esta manera, Joan Soler presentarà 'Jazz de Cine' en la Casa Museo Blasco Ibáñez, donde rendirá homenaje a algunos de los grandes compositores que han escrito para el cine. Y lo hace con planteamientos de adaptación al género diversos, ya que en algunos casos como Henry Mancini, no ha sido necesario un gran esfuerzo de adecuación, puesto que la música fue creada desde una perspectiva jazzística.

Soler es uno de los guitarristas de jazz españoles más reconocidos. Músico autodidacta, a lo largo de su trayectoria profesional de más de 40 años, ha participado en todo tipo de proyectos y formaciones, desde big bands y orquestas sinfónicas a conciertos como solista.

Además, estará acompañado por el saxofonista Víctor Jiménez, la pianista Kontxi Lorente, el contrabajo Lucho Aguilar y el batería Mariano Steimberg, ha indicado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El director del Palau, Vicent Ros, ha destacado que "este año se está disfrutando de la música de Jazz no sólo en el Teatro Principal y otros barrios y pueblos de la ciudad, sino que también ha sonado en un monumento como es el Almudín y, por vez primera, este sábado en la Casa Museo Blasco Ibañez".

Por motivos de las características propias de la Casa Museo, hay que reservar las entradas del concierto, a través de la web.

ACTUACIÓN DE VALMUZ

Al día siguiente, domingo, en el pueblo de El Palmar actuará Valmuz, una de esas bandas que evidencia la visión global de la música en el siglo XXI.

El gusto ecléctico de cada miembro aporta un concepto calidoscópico que conforma la realidad de la banda entre el jazz, el rock y las fusiones experimentales que aceptan en su imaginario el pop, la electrónica, etc.

Presentan 'The World As We Hear It', su último trabajo, con un jazz actual y refrescante en el que se aprecian influencias de los géneros en los que los integrantes se han ido nutriendo y de sus raíces sonoras, junto con unas letras cuidadas.

El grupo está formado por el cantante y guitarrista Peter Connolly; Chris Attwell al sintetizador y coros; Víctor Jiménez al saxofón y EWI, y Joshua Wheatley a la batería y coros.

Las dos últimas citas del festival serán Le Dancing Pepa Swing Band en la pérgola del Parque Urbano de Malilla, el 29 de julio, y Plena 79 Salsa Orchestra en la plaza de Patraix, el 30 julio.