El grupo vasco Ohmnia anuncia una OPA sobre Azkoyen valorada en 244,5 millones

Archivo - Grupo Azkoyen alcanza en el primer semestre una cifra de negocio de 102,53 millones, un 2,1% más. - GRUPO AZKOYEN - Archivo

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Clerbil, acompañado por otros socios actuales del grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, ha anunciado este viernes el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

Dado que el capital social de la firma está compuesto por 24.450.000 acciones ordinarias, el precio ofrecido en la OPA supone un importe total máximo a desembolsar de 244,5 millones de euros.

"La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor", ha señalado Ohmnia en una nota.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la aprobación de las autoridades de competencia de España y Alemania. Asimismo, el oferente contempla que la transacción podría requerir la autorización del regulador alemán en materia de inversiones extranjeras directas.

Ohmnia, que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia.

"Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera", ha señalado Ohmnia.

Esta empresa tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. "La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019", ha afirmado Ohmnia.

Adicionalmente, la sociedad oferente prevé promover, tras la liquidación de la oferta y si las condiciones de mercado lo aconsejan, un proceso de fusión por absorción de Ohmnia por parte de Azkoyen con una ecuación de canje equivalente al precio ofrecido en la OPA.

La transacción daría lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de Ebitda y 2.000 empleados.

Ohmnia es un grupo tecnológico-industrial, con capacidades industriales en electrónica y metal, que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor añadido -salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril- y que cuenta además con desarrollos tecnológicos propios en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricación farmacéutica o la construcción industrializada.

Fruto de la integración de cerca de 20 empresas en los últimos siete años, el grupo emplea hoy a más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un Ebitda de 27 millones. Actualmente tiene como socios, además de a Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.