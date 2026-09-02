Tom Cruise apoya la compra de Warner por Paramount: "Es fantástico. Van a estrenar 30 películas al año" - CONTACTO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Mientras que numerosas estrellas de Hollywood siguen mostrando una firme oposición a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, esta tiene también ilustres partidarios, como Tom Cruise. El actor de Misión imposible y Top Gun ha apoyado recientemente la fusión, confiando en la promesa de Paramount de producir 30 películas al año, lo que, en su opinión, "creará abundancia" en la industria y multitud de oportunidades para los artistas.

"Creo que es fantástico", aseguró Cruise en su paso por The Pat McAfee Show, al ser preguntado por la promesa de David Ellison. "Verás, la cuestión es esta: van a sacar 30 películas. Para mí, es una comunidad. No es una industria. La gente de estos estudios no es solo gente de los estudios, es mi familia", expresó.

Durante su intervención, el actor y productor se mostró totalmente convencido de que el estudio de la montaña cumplirará con su promesa de estrenar 30 películas anualmente y animó a trabajar unidos como "comunidad". "No va a ser solo Paramount quien lo haga. Todo el mundo va a necesitar toda la ayuda de cada artista para poder hacerlo", señaló.

"[Si] nos va bien con esas, esas 30 películas se convertirán en 40", continuó diciendo el intérprete. "No basta con que yo pueda hacer esta película para mí. Veo a tanta gente con talento que quiero que tengan esa oportunidad, que hagan las películas que quieran y puedan...", explicó, señalando cómo se "curtieron" todos los grandes artistas, aceptando un proyecto "y el siguiente, y el siguiente".

"Cada uno de ellos -los Iñárritu, los Spielberg, los Nolan, yo mismo-; todas las oportunidades que he tenido, eso es lo que quiero para cada guionista, cada director, cada productor, cada artista. Y la única forma de conseguirlo es creando abundancia. La producción genera más producción", razonó Cruise.

LA OPOSICIÓN A LA FUSIÓN DE PARAMOUNT Y WARNER TAMBIÉN SUMA NOMBRES

Mientras que Cruise ha dado su bendición al acuerdo, otras estrellas de Hollywood siguen pronunciándose en contra. Este mismo martes, figuras de la industria como los ganadores del Emmy Bradley Whitford y Hannah Einbinder se sumaban a Jane Fonda y su Comité por la Primera Enmienda en un vídeo que denuncia la fusión.

"No importa lo que prometa Paramount", afirmó Einbinder. "Esta megafusión -la mayor operación financiera de la historia de Hollywood- provocaría despidos masivos y recortes en la programación", expuso. "Las empresas hacen todo tipo de promesas para que se aprueben las fusiones y luego no las cumplen", añadió Whitford.