'28 años después: El templo de los huesos', 'Si pudiera te daría una patada' y 'El hombre menguante' llegan a los cines

Ralph Fiennes en '28 años despues: El increible hombre de los huesos'. - SONY PICTURES RELEASING

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La flamante ganadora de un Globo de Oro 'Si pudiera te daría una patada' llega este fin de semana a los cines, en los que se estrenará también '28 años despues: El templo de los huesos', la nueva entrega de la exitosa saga de terror, y la última adaptación de 'El hombre menguante'. Juanma Bajo Ulloa vuelve a la gran pantalla esta semana con 'El mal'.

Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en '28 años después', pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige 'El templo de los huesos'. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen. Jack O'Connell, Ralph Fiennes, Emma Laird Y Alfie Williams forman parte del reparto.

'Si pudiera te daría una patada' llega a los cines este viernes recién galardonada en los Globos de Oro. Su protagonista, Rose Byrne, se alzó con el galardón a Mejor Actriz de comedia o musical por su interpretación interpretando a una madre terapeuta cuya vida se desmorona mientras lidia con la enfermedad misteriosa de su hija, un marido ausente, una desaparición y una relación conflictiva con su terapeuta. Mary Bronstein escribe y dirige la producción.

El cineasta holandés Jan Kounen presenta 'El hombre menguante', una nueva adaptación del clásico homónimo de ciencia ficción escrito por Richard Matheson. Casi setenta años después, Kounen recupera esta novela de culto para ofrecer al público una película de aventuras que reflexiona sobre las grandes preguntas de la existencia. Paul es un padre de familia ejemplar y el dueño de una empresa de construcción naval. Durante uno de sus habituales baños en el mar, es testigo de un extraño suceso meteorológico. A partir de ese momento, empieza a encoger sin explicación científica posible.

Juanma Bajo Ulloa estrena 'El mal', una cinta que cuenta la historia de Elvira, una ambiciosa periodista en horas bajas a la que se acerca una inquietante joven, Martina, que le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su "talento": ser la mayor asesina en serie de la historia. Así entablan una relación en la que las fronteras entre el bien y el mal se diluyen rápidamente.

En 'Turno de guardia', de Petro Volpe, la enfermera Floria ejerce su profesión con pasión y rigor. Incluso en medio del caos escucha siempre a sus pacientes y acude de inmediato a las urgencias. O casi siempre, porque la realidad cotidiana resulta imprevisible. Floria se enfrenta cada vez más a una lucha desesperada contra el tiempo.

Diego Céspedes dirige 'La misteriosa mirada del flamenco', una fábula 'queer' sobre el amor y el miedo en un hostil pueblo minero del desierto chileno a principios de los ochenta. La ópera prima del director hileno se aupó con el Gran Premio del Jurado a la Mejor Película en el Festival de Cannes.

'El sendero de la sal' protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs e inspirada en el bestseller homónimo llega también este viernes a los cines para contar la historia de una pareja de mediana edad que, tras perder su hogar y su medio de vida, emprende impulsivamente una caminata de 630 millas a lo largo de la costa suroeste inglesa.