La Academia de Cine homenajeará a Marisa Paredes en el primer aniversario de su fallecimiento

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz y expresidenta de la Academia de Cine Marisa Paredes será homenajeada por la institución en el mes de diciembre, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento. La actriz falleció de forma repentina el 17 de diciembre de 2024 en Madrid a la edad de 78 años.

La ganadora del Goya de Honor en 2018 será recordada en una charla con Fernando Méndez-Leite, María Isasi, Joaquín Oristrell, Esther García, Carlos Molinero, entre otros amigos y compañeros de profesión, antes de la proyección de la película 'Salvajes'.

Asimismo, la Academia tiene prevista una próxima visita del productor estadounidense Jerry Bruckheimer, uno de los profesionales más reconocidos del cine y la televisión mundial, que visitará la sede de la calle Zurbano. Responsable de éxitos como 'Piratas del Caribe', 'Formula 1', 'Top Gun' o 'CSI', Bruckheimer no será la única presencia internacional del último mes del año, puesto que la directora y guionista norteamericana Nia DaCosta acompañará la proyección de su reciente trabajo, 'Hedda', reimaginación provocadora de la obra clásica de Henrik Ibsen. Además, el actor canadiense Will Arnett protagonizará un coloquio tras el pase de 'Sin conexión', el último largometraje dirigido por Bradley Cooper.

En el último mes del año, la Academia de Cine acogerá dos presentaciones de libros: 'La película de mi vida', de Esteve Riambau, al que acompañarán Teresa Font, Casimiro Torreiro y Fernando Méndez-Leite; y 'La dirección de fotografía en el escenario audiovisual iberoamericano en el inicio del siglo XXI', proyecto que contó con una de las Ayudas a la investigación Luis García Berlanga, presentado por las autoras Irene García Martínez y Conchi Cascajosa junto a los directores de fotografía Teresa Medina y Migue Amoedo.

'Las hijas de la criada', adaptación televisiva de la obra de Sonsoles Ónega, se presentará en la Academia con la proyección de los primeros episodios y un encuentro con la escritora y periodista, la actriz Verónica Sánchez, la directora de Ficción de Atrasmedia Montse García, la productora ejecutiva Sonia Martínez y la guionista Irene Rodríguez.

Otras citas serán la Muestra de Cine Iberoamericano Fiacine, que ofrecerá una selección de cortometrajes.