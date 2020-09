Achero Mañas regresa diez años después con 'Un mundo normal': "El problema del ministro de Cultura es enorme"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Achero Mañas, que regresa a la gran pantalla diez años después de su última película con 'Un mundo normal', ha asegurado que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, tiene "un problema enorme" debido a la gestión que tiene que hacer del sector con la pandemia de coronavirus.

"El problema del ministro de Cultura es enorme, porque ha venido el coronavirus. Plantear toda esta situación es complicado, porque hay que atender cosas más urgentes dentro de lo que es las necesidades en una industria que se está desangrando como es la cinematográfica", ha explicado en una entrevista con Europa Press el realizador.

Mañas ha recordado que el sector cultural está "pasando por una crisis absoluta". "Son los primeros que cerraron y los últimos que van a abrir, además de los últimos que se van a recuperar. Lo que hay que hacer es no olvidarse de esta circunstancia y poner medidas urgentes", ha defendido.

"¿Se han puesto medidas? Algunas. ¿Son suficientes? Seguramente no, se necesitan muchas mas. Pero en lo que toca a nuestra industria cinematográfica, hay que aprovechar los momentos de crisis y replantearnos cómo queremos que sea nuestra cinematografía", ha defendido.

Los motivos de Mañas para su tardía vuelta al cine son varios, pero el principal es el de las "dificultades para elegir proyecto propio". tarda. "Muchos autores tenemos muchos problemas para levantar y financiar los proyectos. La Ley de Cine claramente ha apostado por una vía más comercial, sin atender a la diversidad cultural", ha señalado.

En la cinta, protagonizada por Ernesto Alterio y Gala Aymach (hija del director) y que se estrena este viernes 11 de septiembre, un director de cine decide enterrar a su madre de una manera peculiar, tal y como ella le había pedido, algo que no está muy bien visto por las personas de su alrededor.

A lo largo de 'Un mundo normal', su alter ego en la pantalla, Ernesto Alterio, divaga sobre varios temas filosóficos y vitales y, también, sobre el propio cine: con una fobia a dirigir series. "Todo el mundo asocia el discurso de Ernesto a mí, pero en el caso de las series no es exactamente el que tengo".

"Hay algunas series que son horribles y una pesadez y son 200 temporadas y acabas aburrido, todo llenas de clichés. Pero hay otras series maravillosas --como 'Merlí'. Las plataformas son los nuevos estudios y la libertad del creador es menor en ese sentido", ha indicado, para luego añadir no obstante que ya tiene dos series escritas y espera poder dirigirlas.

'EL BOLA' Y PABLO IGLESIAS

Recientemente, Mañas volvió a los focos debido a la alusión que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hizo a su película 'El Bola' cuando se aprobó la Ley de la Infancia. "No todas mis películas han tenido ese reconocimiento prácticamente unánime, pero sí pasó con 'El Bola'. Nadie se puede molestar porque un vicepresidente la destaque en relación a algo muy directo, que es la violencia infantil", ha apuntado.

"De hecho, si hay gente que deja de ver 'El Bola' porque un vicepresidente no les cae bien o empiezan a tener una visión diferente sobre la película, me parecería de necios. Yo no voy a dejar de ver algo que tiene un valor porque otra persona que me cae mal diga que a él también le gusta", ha concluido.