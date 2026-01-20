El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil

Archivo - February 5, 2020, New York City, United States: Timothy Busfield attends the ''For Life'' TV Series Premiere at Alice Tully Hall, in New York City. - Europa Press/Contacto/Efren Landaos - Archivo

El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de la próxima película de Amazon 'You Deserve Each Other' después de ser acusado de abusar sexualmente de un niño de 7 años en el set de 'The Cleaning Lady' (La chica de la limpieza), según informa 'Variety'.

Este proyecto será el segundo que pierde el actor por las acusaciones. El pasado lunes, 12 de enero, la cadena NBC retiró de su programación un episodio de 'Ley y Orden', que contaba con Busfield como estrella invitada. El episodio estaba programado para estrenarse este jueves 22 de enero.

El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor. La investigación se centra en los gemelos que aparecieron en la serie de televisión 'La chica de la limpieza" en 2022. Busfield era el director en ese momento.

Días después, el actor se entregó en el Centro de Detención Metropolitano de Albuquerque, donde permanecerá hasta su audiencia judicial. El actor se enfrenta a tres cargos: dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor, con una pena máxima de seis años cada uno, y un cargo de abuso infantil, con una pena máxima de tres años.