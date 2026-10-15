AISGE concede su Premio Pilar Bardem a Fernando Méndez-Leite por toda una vida de amor por el cine

Archivo - El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de dirección de AISGE otorgado el Premio Pilar Bardem al presidente de la Academia de Cine Fernando Méndez-Leite, "por toda una vida de amor por el cine". Su biografía está consagrada por entero al cine, desde sus años de formación en la extinta Escuela Oficial de Cinematografía (EOC) hasta su actual desempeño como presidente de la Academia de Cine, cargo que ostenta desde 2022.

Ha sido ayudante de dirección y realizador en RTVE, director de series y largometrajes, profesor universitario, director general, fundador y director de la ECAM, jurado de prestigiosos festivales y crítico de cine, entre otras muchas ocupaciones. Además, le ha dado tiempo para licenciarse en Derecho o escribir una novela, 'Fracaso sentimental en la calle 50'.

Asimismo, el XVIII Premio #HazTuAcción recae en una organización independiente que desde 2010 es una referencia en la investigación oncológica y hematológica como es la Fundación CRIS Contra el Cáncer.

Todos los galardonados de los Premios Actúa, #HazTuAcción y Pilar Bardem recibirán sus merecidas estatuillas el próximo lunes 26 de octubre en la gran gala anual de AISGE y la Fundación AISGE, que se celebrará, como en las últimas convocatorias, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.