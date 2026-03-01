Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Dirección en los Premios Goya 2026 por 'Los Domingos'

La actriz Alauda Ruiz de Azúa recoge el Goya a Mejor Guión Original por 'Los domingos' durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección por 'Los Domingos'. En esta categoría competía con Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'; Carla Simón, por 'Romería'; Oliver Laxe, por Sirat; y Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

Al recoger el premio, la cineasta, que se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el Goya a la Mejor Dirección, ha reivindicado que el talento "no entiende de género" pero sí de "oportunidades".

"Me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha añadido la cineasta.

Se trata del segundo Goya que recibe Ruiz de Azúa, el primero lo logró a Mejor Dirección Novel con 'Cinco lobitos' en 2022. Hasta ahora, en la categoría de Mejor Dirección solo habían logrado alzarse con el 'cabezón' Isabel Coixet, Iciar Bollaín y Pilar Miró.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).