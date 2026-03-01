Alauda Ruiz de Azúa tras el triunfo de 'Los Domingos' en los Goya: "Ojalá la película llegue al Papa y a Bad Bunny"

La guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa posa con los Goya a Mejor Guión Original y Mejor Directora por 'Los domingos', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del CCIB, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya al Mejor Guión Original y a la Mejor Dirección por 'Los Domingos', que también se ha alzado con el Goya a La Mejor Película, ha manifestado su deseo de que la cinta llegue tanto al Papa León XIV, que visitará España de 6 al 12 de junio, como al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

"Pues mira, ojalá la película llegue a Bad Bunny y el Papa", ha dicho preguntada por si le gustaría que la película llegara al papa León XIV, coincidiendo con el anuncio de su visita a España en junio, y después de que la productora Marisa Fernández apuntara que también viene Bad Bunny de gira en las mismas fechas.

Ruiz de Azúa ha desvelado que en el guión publicado de la película en la introducción hay una frase de Bad Bunny, que dijo que 'Dios está en nuestros corazones' y de esa forma iba a comenzar la película. No obstante, ha aclarado que al final optó por una frase de la Bizarrap Session de Quevedo en la que se afirma: "el sábado teteo, el domingo misa".

"Benito (Bad Bunny) sabe de 'Los Domingos", ha ironizado la productora.

Por otro lado, preguntada por si se ha sentido incómoda con el debate abierto por la cinta, ha afirmado que si abres una conversación incómoda, en la promoción y todo lo que rodea la película "tiene que serlo en algún momento".

En este sentido, ha subrayado que son conscientes de que era una película que abría una conversación "adulta y reflexiva", por lo que solo tiene agradecimiento para la Academia del Cine por los cinco 'cabezones' recibidos.

Además, ha comentado que con el debate abierto le han llegado diferentes visiones, dependientdo de si son generaciones a partir de los 40 años con el aspecto más religioso, mientras que las más jóvenes reflexionaban más sobre la libertad individual y la parte más metafórica.

Alauda Ruiz de Azúa ha explicado que en Francia, donde la película se estrenó hace dos semanas, se está produciendo el mismo debate, también a nivel de edades.