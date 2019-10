Alice Waddington debuta con 'Paradise Hills': "Las mujeres pueden salvarse a sí mismas, no necesitan príncipes"

Publicado 09/10/2019 14:35:51 CET

La directora Alice Waddington se estrena en el largometraje con 'Paradise Hills', una distopía protagonizada por Emma Roberts y Milla Jovovich con la que la cineasta defiende la idea de que las mujeres "pueden salvarse a sí mismas y no necesitan a ningún príncipe".

"Sobre todo, no quería subrayar el tema de la competencia femenina, porque a veces en blockbusters que hacen mucho hincapie en el casting femenino terminan empujando a competir a unas con otras. Y esto va de mujeres que pueden salvarse por sí mismas y no necesitan a ningún príncipe que las salve, apoyándose entre ellas", ha explicado en una entrevista con Europa Press la realizadora.

En 'Paradise Hills', que se estrena este viernes 11 de octubre y ya ha pasado por el Festival de Sitges, Emma Roberts interpreta a una joven que ingresa en una clínica para cambiar su rechazo a comprometerse con su novio millonario. Jovovich es la directora del centro que trata a mujeres adolescentes rebeldes y cuyos padres no aceptan parte de su personalidad.

"Cuando tenía 14 años me encantaban 'El señor de los anillos' o 'La la historia interminable', narrativas fantásticas que te permitían escapar a un mundo paralelo, pero no era capaz de verme a mí misma en los protagonistas", ha lamentado Waddington, quien pone como excepción a 'Dentro del laberinto'.

ADOLESCENTES 'FRIKIS'

"Para una adolescente 'friki' estas películas son una escapatoria tremenda, pero yo también quería rescatar a princesas y luchar contra dragones y no me dejaban. La excepción a todo esto fue la película de Jim Henson", ha asegurado. Otras películas que cita como influencia para esta ópera prima son 'La fuga de Logan' o 'El prisionero', entre otras.

La libertad es el tema clave que aborda Waddington en 'Paradise Hills', en especial la de los adolescentes. "En ocasiones, los padres toman decisiones para sus hijos que no necesariamente son los sueños que ellos tienen para sí", ha criticado, apuntando a su vez a las redes sociales como otro de los causantes de esta 'alienación' juvenil.

"Las redes sociales están influenciando a las generaciones adolescentes para decirles que nunca van a ser lo bastante guapos, perfectos o populares. Les llevan a tratar de alcanzar un ideal que no es posible o que siempre se les va a escapar de las manos", ha alertado la cineasta.

BLACK MIRROR Y "LO ORWELLIANO"

La película se sitúa en un futuro indeterminado --"probablemente unas cuántas décadas más tarde"-- y Waddington deja caer que "algo diferente ha pasado: alguna guerra se ha ganado o se ha perdido". Pese a buscar un tono similar al capítulo de 'White Christmas' de la serie 'Black Mirror', la directora admite que "lo único que tiene de orwelliano es una reflexión sobre cómo afecta la tecnología a las vidas".

"Existe una especie de imposición hacia la felicidad que a veces no da espacio a la expresión natural de las emociones y las redes sociales son parte de ello. Los usuarios estamos predeterminados por un cierto avatar, que no somos nosotros y que es una réplica casi perfecta de nosotros. Pero luego nos ve nuestra propia familia y puede que no nos reconozca", ha señalado.

La puesta en escena de 'Paradise Hills' está llena de arriesgados giros de efectos especiales, además de contar con un reparto con nombres internacionales. Preguntada al respecto del apoyo recibido para una ópera prima --Waddington cuenta con un cortometraje previo, 'Disco inferno'--, la cineasta reconoce que los productores "arriesgaron sus contactos".

"Mi familia no tiene conexiones en la industria del cine. Mi primer rodaje fue a los 16 años y me lo busqué sola y he hecho un recorrido algo bizarro, pasando por publicidad y también trabajando en comercios hasta terminar haciendo cine. No ha sido fácil", ha señalado Waddington, quien cuenta con guion de Nacho Vigalondo y recuerda que conocer a Guillermo del Toro en Sitges le sirvió para sacar adelante este proyecto.