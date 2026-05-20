Almodóvar avisa en Cannes que "Europa nunca debe someterse a Trump": "Hay que ser escudo frente a estos monstruos"

El director Pedro Almodóvar y la actriz Milena Smit durante la presentación de la película ‘Amarga Navidad’ en el Festival de Cannes 2026, a 19 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). Amarga Navidad entrelaza la realidad y la ficción a través de Raúl Durán,- Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Pedro Almodóvar ha asegurado que los artistas tienen el "deber moral" de pronunciarse sobre las situaciones que atraviesan a la sociedad y ha advertido en Cannes que "Europa nunca debe someterse a Trump".

"Los creadores deben pronunciarse, lo peor que podría pasar es permanecer en silencio o ser censurados. Creo que estamos obligados, que tenemos la obligación moral de hablar de todas estas cosas. Y como europeos, también tenemos que convertirnos en una especie de escudo frente a estos monstruos, como Trump, Netanyahu o el ruso. Tenemos que actuar como un escudo frente a esta locura. En Europa, no debemos someternos nunca a Trump", ha señalado Almodóvar durante la rueda de prensa de 'Amarga Navidad' en el Festival de Cannes, donde opta a la Palma de Oro, junto con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Los Javis.

El cineasta manchego ha exigido a los líderes mundiales que respeten las leyes internacionales y, en concreto, se ha dirigido al presidente de los Estados Unidos, que "debe saber que hay un límite para todo su delirio y locuras". "Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump", ha insistido.

Almodóvar, que ha lucido una chapa de 'Palestina libre', ha afirmado que el silencio y el miedo son "síntomas de que las cosas van mal". "Es una señal grave de que la democracia se está desmoronando", ha precisado.

El cineasta también ha señalado que a los artistas les afecta "mucho" la preocupación por la censura, al ser preguntado por "la crisis de Hollywood y la amenaza de Canal Plus", cuyo director insinuó incluir en una lista negra a los artistas que firmaran una carta abierta en contra del principal accionista de la compañía.

Asimismo, Almodóvar ha confesado que tiene preparado el guión de su próxima película y ha admitido que echará mucho de menos el Festival de Cannes, donde ha acudido en varias ocasiones. "Tengo una gran nostalgia, pero de momento creo que voy a hacer una película más", ha respondido al ser cuestionado por una posible despedida del cine, antes de avanzar que en su próximo proyecto "habrá humor", pero "será negro".

"Echo de menos hacer una película como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'", ha reconocido. Posteriormente, el manchego ha elogiado al Festival de Cannes y toda la información que gira en torno a las películas. "No hay ningún sentimiento de frustración por no haber obtenido el premio con algunas de mis películas anteriores. Simplemente me encanta venir a esta competición porque es increíblemente divertida y emocionante", ha asegurado.

EL CINEASTA ADMITE QUE ESTÁ "HARTO" DE SÍ MISMO

Almodóvar ha explicado que 'Amarga Navidad' y 'Dolor y gloria' pueden formar un díptico porque en ambas narra una "aventura creativa" personal. "En ambas he hablado de los dolores, del dolor físico crónico, y del dolor de atravesar una crisis creativa. Uno de los temas importantes de la película es que el escritor es un ser muy egoísta, en el momento que tiene una idea que le proporciona alguien de su entorno, solo piensa en ponerse en escribir. El creador es egoísta y puede ser peligroso para su entorno", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que todos los personajes de la película atraviesan un duelo y que él sigue haciendo "el cine que le pide el corazón". El cineasta manchego ha admitido también una evolución en su filmografía. "He ganado en profundidad y he perdido el humor", ha dicho, confesando que echa de menos rodar una comedia como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Asimismo, Almodóvar ha reconocido cierto cansancio de sí mismo como materia creativa y ha adelantado que su intención es explorar nuevos caminos. "No quiero recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Me gustaría un cambio de rumbo y creo que la próxima película será diferente", ha sostenido para después decir que "hay muchas películas sobre España" que le gustaría dirigir sin desvelar qué temas son los que le interesan.