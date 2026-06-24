Almodóvar y Sorogoyen presentarán sus nuevos trabajos en la Academia de Cine durante el mes de julio

Archivo - El director Pedro Almodóvar durante el photocall oficial en Cannes de ‘Amarga Navidad’, a 20 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). La vigesimocuarta película de Pedro Almodóvar compite en la Sección Oficial de Cannes. La trama combina drama y au - Rocco Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen presentarán 'Amarga Navidad' y 'El Ser Querido' en la sede de la Academia de Cine dentro de la programación del mes de julio, que incluirá estrenos, proyecciones especiales, coloquios y ciclos dedicados al cine nacional e internacional.

Tras una edición histórica del Festival de Cannes para el cine español, con tres producciones nacionales aspirando a la Palma de Oro ('Amarga Navidad, 'El Ser Querido' y 'La Bola Negra'), la institución acogerá la presentación del nuevo proyecto de Almodóvar, que presentará su nuevo largometraje en la sala de la Academia el 6 de julio. El cineasta manchego hará la presentación de la cinta.

Por su parte, Sorogoyen participará en un coloquios tras la proyección de su película, que se podrá ver el miércoles 8 de julio, junto a la guionista Isabel Peña y la actriz Victoria Luengo. La cinta tendrá además una proyección en Barcelona dentro del programa de actividades de la Academia en la ciudad el 16 de julio.

La programación de julio incluirá también la Semana del Cine Mexicano, con la proyección de 'El guardián' (1 de julio), seguida de un encuentro con la directora y guionista Nuria Ibáñez, y de 'En el camino', que contará con una charla con el director y guionista David Pablos el jueves 2 de julio.

Otra de las citas destacadas será la Bienal de la ONCE, que recuperará las películas 'Seis puntos sobre Emma', dirigida por Roberto Pérez Toledo; 'La singla', de Paloma Zapata; y 'Votemos', de Santiago Requejo. Estas proyecciones serán accesibles e incluirán subtítulos adaptados, traducción a lengua de signos española (LSE) y audiodescripción a través de la aplicación gratuita AUDESC de la ONCE.

La programación se completará con el preestreno familiar de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que contará con una conversación posterior con el director Enrique Gato y los guionistas Manuel Burque y Josep Gatell, así como nuevas sesiones de 'Les nuits en or', la selección internacional de cortometrajes impulsada por la Academia de Cine francesa.