Álvaro Cervantes y Camila Pláate ganan el Premio Platino a Mejor Actuación de reparto por 'Sorda' y 'Belén'

Archivo - Álvaro Cervantes en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). El mejor talento del cine y las series en castellano y - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 13ª edición de los Premios Platino Xcaret han reconocido a Álvaro Cervantes y Camila Pláate como Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de reparto por su actuación en 'Sorda' y 'Belén', respectivamente. La gala tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret de Riviera Maya (México).

La organización ha dado a conocer este jueves los ganadores correspondientes a las categorías interpretativas de reparto, las categorías técnicas, así como al Premio al Cine y Educación en Valores, que recae en 'Belén', de Dolores Fonzi, una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina.

Junto a Álvaro Cervantes y Camila Pláate, César Troncoso se alza con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por 'El Eternauta'.

Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves ('El agente secreto') se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid ('El Eternauta') se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

En el terreno de los largometrajes, los premiados son Thales Junqueira ('El agente secreto') a Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias ('El agente secreto') a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ('Sirat') a Mejor Dirección de Sonido; Mauro Herce ('Sirat') a Mejor Dirección de Fotografía; Pep Claret ('Sirat') a Mejores Efectos Especiales; Helena Sanchís ('La Cena') a Mejor Diseño de Vestuario; Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz ('El cautivo') a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En este misma línea, también resultan ganadores en las categorías de Miniserie o Teleserie Pepe Domínguez del Olmo ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow ('El Eternauta') a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Daniel de Zayas ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Álex Catalán ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol ('El Eternauta') a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Fernando García ('Anatomía de un instante') a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; Marcos Cáceres y Dolores Giménez ('Menem') a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

En total, once categorías de largometrajes y diez de producciones seriadas componen el plantel de la primera tanda de ganadores de la XIII edición de los premios Platino Xcaret. La lista final de premiados se completará durante la gala del próximo 9 de mayo, en la que se entregarán un total de 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas.

Además de todos estos galardones, se entregarán también los seis Premios del Público y el Platino de Honor 2026, que este año recaerá sobre Guillermo Francella.