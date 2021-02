Álvaro Cervantes (Loco por ella): "El cine suele situar la enfermedad mental en un lugar de estigma e incluso violencia"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Netflix estrena el 26 de febrero 'Loco por ella', nueva película de Dani de la Orden. El director de 'Litus' o 'Hasta que la boda nos separe' regresa con una comedia romántica que gira en torno a Adri (Álvaro Cervantes) y Carla (Susana Abaitua), una joven que padece trastorno bipolar y que acabará con los prejuicios del protagonista en torno a las enfermedades mentales.

"No hay tantas comedias que traten el tema de las enfermedades mentales, pero cada vez se trata con más respeto", reivindica Cervantes en una entrevista concedida a Europa Press. "Es tanta la tradición en el cine de situar la enfermedad mental en un lugar de estigma, y veces incluso de violencia. En muchos otros géneros se ha tratado de una manera que ha generado desconocimiento y juicio por parte de la sociedad", lamenta el intérprete, que destaca que Loco por ella busca "visibilizar desde una parte más realista y sin estigma".

En 'Loco por ella' el espectador seguirá el viaje de Adri, quien conoce a una enigmática chica y, tras pasar con ella la mejor noche de su vida, descubre que está ingresada en un centro psiquiátrico. El protagonista decidirá entonces internarse voluntariamente para poder conquistarla.

"Desde su lugar de privilegio se permite dar consejos a diestro y siniestro, pero sin ver a quién tiene enfrente. Se va a encontrar con una persona que le va a romper todos los esquemas y le va a llevar en un viaje de aprendizaje brutal", adelanta Cervantes sobre su personaje.

"Él está ajeno a esta realidad. Mi trabajo era contar cómo es ese juicio y ese desconocimiento", añade el interprete. "Él vive ensimismado, con su discurso de 'si quieres puedes' y se encuentra con una realidad", agrega.

SUSANA ABAITUA: "ESTA ES UNA PELÍCULA DIFERENTE"

Junto a Cervantes, en 'Loco por ella' Susana Abaitua da vida a Carla, quien vivirá en primera persona el estigma de la enfermedad mental. "Lo primero que hice fue hablar con mi psicólogo, le mandé el guion", confiesa la actriz. "Hicimos un trabajo de concreción, de saber qué tipo de bipolaridad tenía. Hay una imagen estereotipada, te levantes contento, luego estás triste, y eso es solo un tipo de bipolaridad", señala la intérprete, que se apoyó en el libro 'Una mente inquieta' de Kay R. Jamison para construir el personaje.

"Creo que es una película diferente, como comedia romántica, en lo que se diferencia de otras es la premisa", subraya. "Se ha tocado el tema con mucho amor y mucho respeto. Me parece bien que se hable de ello, se normalice, se visibilice, que se quite el estigma y el miedo que tenemos a hablar de ello", sentencia Abaitua. "No me planteé no hacer la película, me enamoré de Carla en la primera página", dice.

Junto a Cervantes y Abaitua, completan el reparto Luis Zahera, Paula Malia, Clara Segura, Alberto San Juan, Aixa Villagrán, Txell Aixendri y Eduardo Antuña. Loco por ella llega a Netflix el viernes 26 de febrero.

