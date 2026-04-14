Amenábar celebra los 30 años de 'Tesis', película que "mantiene la vigencia" aunque se base en "tecnologías superadas"

Archivo - El director de cine Alejandro Amenábar interviene tras recibir el Premio de Cinematografía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena, a 5 de septiembre de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Amenábar ha celebrado el 30 aniversario del estreno de 'Tesis', una película que "mantiene la vigencia" aunque se base en una "tecnología ya superada" como son las cintas de vídeo, como ha afirmado el director en un coloquio celebrado este martes en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de esta efeméride.

"En el caso de 'Tesis' no me sentía especialmente eufórico cuando terminó el rodaje. La seleccionaron en Berlín y a mí me hizo gracia porque iba a ir a jugar con la nieve. Cuando un año después llega el Goya a mejor película, me empiezo a dar cuenta de que igual no había estado mal", ha asegurado el director.

La película, que Amenábar escribió y dirigió con 23 años y que ganó siete premios Goya en 1997, narra la historia de Ángela, una estudiante de Imagen que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la videoteca de la facultad unas cintas para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. En el camino, Ángela conoce a Chema, un compañero experto en cine gore, y a Bosco, amigo íntimo de una joven estudiante asesinada en una snuff movie.

Amenábar ha subrayado que, pese al paso del tiempo, 'Tesis' "ha resistido" bien. "Hay un elemento tecnológico que ya está superado, que son las cintas, y otro que falta, que es internet, pero sigue vigente la manera de ver esas imágenes y la reacción", ha explicado. A su juicio, "funciona el suspense" y existe todavía "un vínculo muy especial con la película" para las nuevas generaciones de estudiantes de Comunicación Audiovisual.

Estrenada el 12 de abril de 1996, 'Tesis' fue la ópera prima de Amenábar, rodada mientras aún estudiaba en la Complutense. La facultad se convirtió en el principal escenario del filme, con su reconocible arquitectura brutalista como telón de fondo.

El director ha reconocido que volver le resulta "muy emocionante", como ha expresado al ver lleno el salón de actos de la facultad, donde se habían agrupado cientos de estudiantes --según cifras ofrecidas por la facultad-- un par de horas antes del inicio del evento. "Me recuerda a una escena que rodamos aquí y no había figurantes, no había ni un tercio de las personas que hay aquí ahora", ha señalado.

En la película aparecen espacios reconocibles como las escaleras de entrada, los pasillos o los laboratorios audiovisuales, aunque algunos elementos, como los supuestos túneles desde la biblioteca, forman parte de la ficción aunque su ubicación real se encuentra en la facultad de Farmacia, frente a Ciencias de la Información. Según el director, el edificio llega a convertirse "casi en un personaje más".

"SI PUDIERA RODARLA DE NUEVO, SE VERÍAN MENOS ESAS IMÁGENES"

Sobre sus decisiones narrativas en 'Tesis', el director ha expresado que "tiene más impacto" la expresión de la protagonista, interpretada por Ana Torrent, viendo imágenes gore "que las imágenes en sí". Asimismo, ha reconocido que, si pudiera rodarla de nuevo, "se verían menos" ese tipo de imágenes, al tiempo que ha confesado que para él ahora sería "muy difícil plantear una película así".

El cineasta también ha valorado sus tres décadas de trabajo desde que dirigió 'Tesis' y ha apuntado que lo que "no ha cambiado es la pasión", al tiempo que ha destacado que sigue manteniendo "la ilusión" al ir a los rodajes. "Ahora estoy más sereno y duermo mejor que nunca, durante el rodaje de 'Tesis' no dormía", ha explicado.

Por otra parte, sobre su trabajo como compositor de bandas sonoras, ha explicado que el proceso de hacer la música para sus películas "es muy orgánico" y ha subrayado que se lo pasó "pipa" componiendo la música de 'El Cautivo', su última película estrenada en septiembre de 2025. Igualmente, ha reconocido que también suele involucrarse en el montaje de sus obras: "Me gusta meterme en todos los palos menos en la fotografía", ha explicado.

Respecto a su etapa universitaria, ha confesado que fue un alumno irregular. "Cuando llegué aquí me convertí en mal alumno porque no era la movida que yo esperaba", ha contado, al tiempo que ha confesado que dejó de ir a clase y se puso a trabajar para "pagar las cámaras y los equipos de rodaje". "Estudiaba por las mañanas y escribía por las tardes. Suspendí, pero escribí el guion de 'Tesis'", ha explicado.

Amenábar ha concluido el evento enviando un mensaje a los estudiantes de cine presentes, a quienes ha recomendado que "hay que mirar a los clásicos, pero también hacer cosas propias". "Las películas son una mezcla de todo lo que hemos visto, leído... Yo estoy recogiendo el cine que vi de niño", ha relatado.