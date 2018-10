Ana Belén: "Hemos llegado a unos extremos de corrección política que coartan mucho la libertad de creación"

Publicado 17/07/2018 15:06:31 CET

El filme 'El vuelo de la paloma' (1989) vuelve al cine en copia digital restaurada

La actriz Ana Belén ha lamentado, con motivo de la presentación del filme 'El vuelo de la paloma' (1989) en copia digital restaurada, que se hayan llegado a unos "extremos de corrección política" que, a su juicio, coartan "mucho" la "libertad de creación".

"Hay gran cantidad de películas que se hicieron en la Transición y en el comienzo de la democracia que si ahora se plantease hacerlas un director sería muy difícil", ha señalado durante el coloquio posterior a la presentación del largometraje.

En esta línea, el actor Juan Echanove ha afirmado que si un director atiende a todo el abanico de lo que se puede o no se puede hacer, "no se harían películas" y ha aludido al personaje de Antonio Resines en la película, "el típico amigo que se emborracha de fiesta y mete mano a todas las tías" y un hombre "sobón con las niñas". "No se podría ni hablar de eso y llegaríamos a un momento en el que el cine se parecería mucho entre sí", ha apostillado.

De igual manera, el productor de cine Víctor Manuel ha destacado que la película es "políticamente incorrecta" en la época actual y que, de haberse grabado en la actualidad, no se podría llevar a las pantallas puesto que, en su opinión, "la rechazarían todas las televisiones". "Estamos en otra sociedad bastante diferente, pusilánime y que toma muchas precauciones respecto a todo, por eso la película respira libertad", ha subrayado.

'El vuelo de la paloma' narra la historia Paloma (Ana Belén), una mujer hermosa que malvive con su marido en una plaza de su ciudad, donde un día, durante el rodaje de una película, encuentra la posibilidad de cambiar su vida. En la plaza, Paloma conoce a un actor al que admira, y a partir de ese momento comenzará a fantasear sobre una nueva vida, mientras sus horizontes adquieren una nueva perspectiva.

"La película me recordaba a mi barrio, tenía unos personajes muy reconocibles del quiero y no puedo que es lo que es Paloma, que tiene una realidad y sueña con otra y esto la hace muy identificable para el público", ha señalado Ana Belén.

Por su parte, Víctor Manuel ha calificado el filme como un "sainete" sobre una "Madame Bovary de barrio". "El reto era escribir un personaje desde la simpleza de una ama de casa y extraer de ella a Madame Bovary", ha apuntado.

Además, el director del largometraje, José Luis García Sánchez, ha relatado que, por casualidad durante el rodaje del mismo, pasó por detrás la Huelga General de diciembre de 1988, en un momento en el que España se encontraba, según ha recordado, "en un clima de gran huelga contra el PSOE". "Era un tiempo en el que los rojos y la derecha estaba en contra del PSOE en el poder y la herramienta para ello eran las huelgas", ha matizado.

ANA BELÉN CELEBRA LA BAJADA DEL IVA TRAS EL "CASTIGO" A LA CULTURA

En cuando a la bajada del IVA en el cine, que pasa de un 21% a un 10%, Ana Belén ha asegurado que "toda la gente de la cultura" lo estaba "pidiendo". "Si había habido una bajada en el Teatro y en los espectáculos era necesario que ocurriese en el cine para situarnos a niveles europeos que es el referente en el que debemos fijarnos", ha recalcado.

En este sentido, la actriz ha destacado que espera que esta bajada "se note" en el precio de las entradas para que la gente vaya con más frecuencia a las salas y que "se refleje" en las encuestas para que cada vez "haya más gente que se pueda permitir ir al cine". "Aunque no afecte a los presupuestos para hacer películas es muy importante porque yo creo que la subida del IVA a la cultura fue un castigo", ha concluido la actriz.