'And then We Danced' estrena la presencia de Georgia, país invitado de esta edición

Protganistas de 'And then we Dance'

La cinta 'And Then We Danced' inaugurará este domingo la presencia de Georgia, país invitado de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un filme que, además, es candidato al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

El largometraje, resultado de una coproducción entre Suecia, Francia y Georgia, cuenta la historia de Merab, que lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary.

De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli, quien se convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño.

EL DIRECTOR

Levan Akin nació en 1979 en Estocolmo (Suecia), donde sus padres habían llegado desde Georgia como inmigrantes a principios de los años 70. Ha colaborado con frecuencia con Erika Stark, junto a quien codirigió en 2008 el galardonado cortometraje 'The Last Things'.

Su primer largometraje, 'Certain People', fue aclamado en Estados Unidos, donde se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca de 2012. También ha dirigido varias series de televisión para la cadena pública sueca, entre las que destaca 'Real Humans '(2012).

Su segunda película, 'El círculo', se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín en 2015 y el tercero, 'And then We Danced', compitió en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes en 2019.