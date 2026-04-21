Ángeles González Sinde dirige 'Después de Kim': "Cannes ha sido históricamente muy injusto con el cine español"

Archivo - La nueva presidenta del Real Patronato del Reina Sofía y ministra de Cultura durante el mandato de Zapatero, Ángeles González-Sinde, observa la obra 'El Mundo', de Ángeles Santos, colocada en una de las salas del Museo Nacional Centro de Arte Re - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La realizadora y exministra de Cultura Ángeles González Sinde ha celebrado la histórica presencia española en el próximo Festival de Cannes, donde acudirán Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis, un éxito que para ella llega tarde.

"Ya era hora porque el cine español lleva siendo muy bueno, creativo y diverso desde haces. En cambio, el Festival de Cannes ha sido históricamente muy refractario y muy injusto con el cine español", ha asegurado Ángeles González Sinde en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de su nueva película 'Después de Kim', que se estrena en cines este viernes, 24 de abril.

La cineasta ha puesto especial énfasis en que este éxito no solo pertenece a los directores, sino también a la parte técnica de las producciones actuales. "Hace décadas podías notar la diferencia si cambiabas de canal entre una película americana y una española, pero hoy eso ya no existe", ha señalado. En este sentido, ha destacado que el nivel de los técnicos españoles es tan elevado que las grandes producciones extranjeras "ruedan en España y contratan a gente española".

Pese a este gran nivel narrativo y actoral, González-Sinde lamenta la fragmentación de los mercados cinematográficos, que dificulta que las películas viajen fuera de sus fronteras. "Nos llega muy poco de fuera y lo nuestro llega muy poco fuera; apenas vemos cine alemán o italiano más allá de nombres como Sorrentino", ha explicado.

No obstante, confía en que el triplete español en Cannes sirva de motor para el resto de producciones. "Que le vaya bien a una película española genera curiosidad hacia todas las demás y debemos alegrarnos todos", ha subrayado.

En relación con 'Después de Kim', la realizadora adapta su propia novela homónima de 2019, que explora las heridas de un matrimonio divorciado que se reencuentra en Benidorm tras una tragedia familiar, protagonizada por Adriana Ozores y Darío Grandinetti.

Ángeles González Sinde ha defendido la necesidad de poner el foco en protagonistas de edad madura, lamentando el "pánico" que existe en la industria audiovisual por perder el favor del público joven.

"En el mundo audiovisual hay pánico a perder a los jóvenes como espectadores y eso provoca que se hagan esfuerzos grandes por tener protagonistas jóvenes, ya que se piensa que así vas a atraer a ese tipo de público", ha señalado.

Sin embargo, considera que quienes más van al cine son las personas "maduras". "A veces se tiene un poco descuidado a ese público, cuando en realidad en España somos las personas de esa edad quienes más vamos al cine por hábito o como plan social", ha argumentado.

No obstante, añade que la circunstancia de tener actores maduros se ha dado de forma "natural y espontánea", y apunta que en su novela los personajes rondan los 70 años. "En esa edad, cuando los hijos ya son adultos, te hace pensar en lo que has hecho bien o mal como madre, y la verdad es que no hay manera de acertar, o te pasas o no llegas", ha señalado.

BENIDORM, ALEJADA DE LA "CARICATURA"

Igual que en su libro, Benidorm (Alicante) es la ciudad elegida para acoger la búsqueda desesperada de estos padres obligados a un reencuentro amargo. "Benidorm se convierte casi en otro personaje porque a contrapelo y a contracorriente de lo que ellos están viviendo. Benidorm tiene una energía completamente diferente a la que tienen ellos", explica.

González Sinde ha buscado alejarse del "cliché o parodia" que suele rodear a la ciudad. "He intentado hacer un Benidorm que no fuera una caricatura, sino el que yo conozco y frecuento. Es una ciudad con una capacidad de transformación total y un halo mítico que se conoce en toda Europa", afirma.

REELECCIÓN DE MÉNDEZ-LEITE

Por último, ha apoyado la reelección de Fernando Méndez-Leite como presidente de la Academia de Cine, una entidad que considera que cada vez es "más demandante" y que está creciendo en los últimos años.

"Me parece fantástico (la reelección de Méndez-Leite) y es una alegría porque sabe mucho de cine y ha hecho muy buena gestión. Además, es una persona muy de consenso y todos le respetamos y le queremos. Sabe entender el cine de todas las generaciones y es una muy buena noticia", ha asegurado.

La cineasta, que fue presidenta de la Academia de Cine entre 2006 y 2009, rechaza volver a presentarse y bromea al decir que ella ya hizo la "mili" y cumplió su deber cívico hace dos décadas. "Yo ya hice la mili y cumplí mi deber cívico. Es mucho trabajo y no nos damos cuenta lo que trabaja un presidente de la Academia", asegura.

Además, afirma que es un cargo "voluntario" y pone de manifiesto que aquellos que consiguen el cargo lo hacen "por amor al cine, al colectivo y porque cree en la defensa del sector". "La Academia de Cine es cada vez más grande, cada vez tiene más actividad y eso exige mucho y es muy demandante", agrega.