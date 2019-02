BAFTA 2019: Lista completa de nominados

Actualizado 10/02/2019 18:44:02 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de la 72º edición de los premios BAFTA se celebra este domingo en el Royal Albert Hall (Londres). Joanna Lumley será la anfitriona de una ceremonia en la que no estará Bryan Singer. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión decidió suspender la nominación del director, candidato por la nominación de Bohemian Rhapsody al BAFTA a la mejor película británica, tras las acusaciones de abuso y agresión sexual.

En el plano estrictamente cinematográfico, La Favorita, filme dirigido por Yorgos Lanthimos encabeza las nominaciones optando a un total de 12 premios . Entre otras, el filme está nominado a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guion original. Con siete nominaciones cada una, también están entre las favoritas Bohemian Rhapsody, galardonada con dos Globos de Oro; First Man (El primer hombre), dirigida por Damien Chazelle; la aclamada Roma de Alfonso Cuarón; y Ha nacido una estrella, el debut como director de Bradley Cooper.

El galardón a Mejor Director se lo disputarán Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan; Pawel Pawlikowski por Cold War; Yorgos Lanthimos por La favorita; Alfonso Cuarón por Roma y Bradley Cooper por Ha nacido una estrella.

Esta es la lista completa de nominados a los BAFTA 2019:

MEJOR PELÍCULA

Infiltrado en el KKKlan

La favorita

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

MEJOR DIRECTOR

Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan

Pawel Pawlikowski por Cold War

Yorgos Lanthimos por La favorita

Alfonso Cuarón por Roma

Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

MEJOR ACTRIZ

Glenn Close por La buena esposa

Lady Gaga por Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?

Olivia Colman por La favorita

Viola Davis por Viudas

MEJOR ACTOR

Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

Christian Bale por El vicio del poder

Rami Malek por Bohemian Rhapsody

Steve Coogan por El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)

Viggo Mortensen por Green Book

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams por El vicio del poder

Claire Foy por First Man (El primer hombre)

Emma Stone por La favorita

Margot Robbie por María, reina de Escocia

Rachel Weisz por La favorita

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Adam Driver por Infiltrado en el KKKlan

Mahershala Ali por Green Book

Richard E. Grant por ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell por El vicio del poder

Timothy Chalamet por Beautiful Boy

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Beast

Bohemian Rhapsody

La favorita

McQueen

El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)

En realidad, nunca estuviste aquí

MEJOR DEBUT DE UN GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

Apostasy

Beast

A Cambodian Spring

Pili

Ray & Liz

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Cafarnaúm

Cold War

Dogman

Roma

Un asunto de familia

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Tres idénticos desconocidos

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Los Increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Janusz Glowacki, Pawel Pawlikowski por Cold War

Deborah Davis, Tony McNamara por La favorita

Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga por Green Book

Alfonso Cuarón por Roma

Adam McKay por El vicio del poder

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott por Infiltrado en el KKKlan

Nicole Holofcener, Jeff Whitty por ¿Podrás perdonarme algún día?

Josh Singer por First Man (El primer hombre)

Barry Jenkins por El blues de Beale Street

Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth por Ha nacido una estrella

MEJOR BANDA SONORA

Terence Blanchard por Infiltrado en el KKKlan

Nicholas Britell por If Beale Street Could Talk

Alexandre Desplat por Isla de perros

Marc Shaiman por El regreso de Mary Poppins

Bradley Cooper, Lady Gaga y Lukas Nelson por Ha nacido una estrella

MEJOR FOTOGRAFÍA

Bohemian Rhapsody

Cold War

La favorita

First Man (El primer hombre)

Roma

MEJOR MONTAJE

Bohemian Rhapsody

La favorita

First Man (El primer hombre)

Roma

El vicio del poder

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

Pinnock

La favorita

First Man (El primer hombre)

El regreso de Mary Poppins

Roma

MEJOR VESTUARIO

La balada de Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

La favorita

El regreso de Mary Poppins

María, reina de Escocia

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Bohemian Rhapsody

La favorita

María, reina de Escocia

El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)

El vicio del poder

MEJOR SONIDO

John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey y John Warhurst por Bohemian Rhapsody

Mary H. Ellis, Mildred latrou Morgan, Ai-Ling Lee, Frank A. Montaño y Jon Taylor por El primer hombre

Gilbert Lake, James H. Mather, Christopher Munro y Mike Prestwood Smith por Misión Imposible: Fallout

Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Procter y Ethan Van der Ryn por Un lugar tranquilo

Steve Morrow, Alan Robert Murray, Jason Ruder, Tom Ozanich y Dean Zupancic por Ha nacido una estrella

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Avengers: Infinity War

Black Panther

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - Tim Burke, Andy Kind, Christian Manz, David Watkins

First Man - Ian Hunter, Paul Lambert, Tristan Myles, J.D. Schwalm

Ready Player One - Matthew E. Butler, Grady Cofer, Roger Guyett, David Shirk

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

Elizabeth Hobbs, Abigail Addison y Jelena Popovic por I'm Ok

Gary McLeod y Myles McLeod por Marfa

Jonathan Hodgson y Richard Van Den Boom por Roughhouse

MEJOR CORTO BRITÁNICO

Alex Lockwood por 73 Cows

Angela Clarke por Bachelor, 38

Ben Clark, Megan Pugh y Paul Taylor por The blue door

Sandhya Suri y Balthazar de Ganay por The Field

Barnaby Blackburn, Sophie Alexander, Edward Speleers y Catherine Slater por Wale

ESTRELLA EMERGENTE

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright