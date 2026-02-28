'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi, Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cinta 'Belén' (Argentina), de Dolores Fonzi, ha sido galardonada este sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Película Iberoamericana. El filme ha superado a 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile), de Diego Céspedes; 'La piel del agua' (Costa Rica), de Patricia Velásquez; 'Manas' (Brasil), de Marianna Brennand; y 'Un poeta' (Colombia), de Simón Mesa Soto.

"No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Vengo de un futuro", ha dicho Fonzi que también ha asegurado que procede de un país que con el presidente Javier Milei ha puesto incluso "en venta el agua", y ha pedido que no le pase a otros países.

Ha agradecido el premio y ha lamentado que el mundo se haya convertido "en una película de horror", con el genocidio en Gaza o la persecución por parte del Servicio de Inmigración norteamericano (ICE), y que no se puede seguir permitiendo.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).