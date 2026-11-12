'La bola negra', con cinco nominaciones, favorita a los 32 Premios Forqué

Archivo - Netflix reafirma su apuesta por La bola negra de los Javis para los Oscar y toma una decisión histórica con su estreno - MOVISTAR PLUS - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', candidata a los Oscar por España y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, parte como favorita en la 32ª edición de los Premios Forqué con cinco nominaciones, entre ellas las de mejor Largometraje de ficción y mejor interpretación femenina para Lola Dueñas y Penélope Cruz.

Las obras finalistas a los Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, se han designado entre un total de 345 producciones participantes, de las que 125 son largometrajes de ficción, 82 documentales, ocho películas de animación, 66 cortometrajes, 32 series y 32 producciones latinoamericanas.

'La bola negra' aspira también a los galardones de mejor interpretación masculina para Guitarricadelafuente y al Premio al Cine y Educación en Valores. La cinta de Los Javis encabeza una lista de finalistas en la que 'El ser querido', la segunda temporada de 'Celeste', 'El castillo' y 'Se tiene que morir mucha gente' suman tres candidaturas cada una.

En el apartado cinematográfico, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, opta a tres premios: mejor largometraje de ficción y los galardones interpretativos para Javier Bardem, en la categoría masculina, y Victoria Luengo, en la femenina. Por su parte, 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, cuenta con dos nominaciones, a mejor largometraje de ficción y al Premio al Cine y Educación en Valores, mientras que 'Tres adioses', de Isabel Coixet, completa las candidaturas a mejor película.

En las categorías de interpretación, Carmen Maura ('Calle Málaga'), Lola Dueñas y Penélope Cruz ('La bola negra') y Victoria Luengo ('El ser querido') competirán por el premio femenino. En la categoría masculina, los nominados son Alberto San Juan ('La luz'), Eduard Fernández ('El mal padre'), Guitarricadelafuente ('La bola negra') y Javier Bardem ('El ser querido').

En el apartado de series, la segunda temporada de 'Celeste', de Diego San José; 'El castillo', de Isabel Peña y Eduardo Villanueva; y 'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín, empatan con tres nominaciones cada una. Las tres optan al premio a mejor serie de ficción y cuentan con dos candidaturas interpretativas.

Así, 'Celeste' suma las nominaciones de Carmen Machi y Manolo Solo, mientras que 'El castillo' cuenta con Valentina Vidal y Raúl Arévalo. Por su parte, Anna Castillo y Macarena García optan al premio de mejor interpretación femenina en series por 'Se tiene que morir mucha gente'. 'Ravalejar', de Pol Rodríguez, completa las candidaturas a mejor serie de ficción y suma otra nominación para Enric Auquer como mejor interpretación masculina en series.

La 32ª edición de los Premios Forqué también reconocerá el cine latinoamericano, con las películas 'Hangar rojo' (Chile), 'La virgen de la tosquera' (Argentina), 'Moscas' (México) y 'Narciso' (Paraguay) como finalistas a mejor película latinoamericana del año.

En la categoría de mejor largometraje documental concurren '200 vidas. Paco Rabal', 'Carlos Saura. Ese niño de la fotografía', 'Forqué, el oficio de hacer cine' e 'Historias del buen valle'. En animación, las candidatas son 'Evolution', 'La violinista', 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' y 'Winnipeg, el barco de la esperanza'.

Por su parte, 'Cara de cona', 'In memoriam' y 'Ser un hombre' competirán por el premio al mejor cortometraje cinematográfico, mientras que 'Iván & Hadoum', 'La bola negra', 'Pioneras: solo querían jugar' y 'Yo no moriré de amor' optan al Premio al Cine y Educación en Valores.