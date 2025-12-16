'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026

Archivo - Natalia de Molina, Antonio de la Torre o Albert Pla, nuevos fichajes de La bola negra, la próxima película de Los Javis - CARLA OSET/MOVISTAR PLUS+ - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) se estranará en cines el 2 de octubre de 2026, según ha anunciado este martes Movistar Plus+.

El filme, original de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, adapta una obra inacabada de Federico García Lorca.

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.

El reparto está encabezado por el cantante Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

También forman parte del elenco Natalia de Molina, Albert Pla, Yenesi Suárez, Lorenzo Zurzolo, Antonio de la Torre, Mona Martínez, Julio Torres, Nuria Mencía, Hugo Welzel, María Morales y Daniel Ibáñez.