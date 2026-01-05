La brasileña 'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Critics Choice Awards - CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha alzado con el premio a la mejor película internacional en la 31ª edición de los Critics Choice Awards, categoría en la que competía con 'Sirat', la cinta española dirigida por Oliver Laxe.

La gala de entrega de los galardones que anualmente concede a la Broadcast Film Critics Association estadounidense se ha celebrado en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California, y ha estado de nuevo presentada por la comediante y actriz Chelsea Handler.

En la categoría de mejor película internacional 'Sirat' competía con la cinta argentina 'Belén' de Dolores Fonzi, la surcoreana 'No hay otra opción' de Park Chan-wook, la película iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, 'La chica zurda' de la taiwanesa Shih-Ching Tsou y la brasileña 'El agente secreto' que finalmente resultó vencedora.

'Sirat' también optaba en los Critics Choice Awards al premio al mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas. Una categoría en la que la producción española estaba nominada junto a 'Una batalla tras otra', 'Frankenstein', 'Los pecadores', 'Warfare: Tiempo de guerra' y 'F1: La película', el filme protagonizado por Brad Pitt que finalmente se alzó con el galardón.

Tras esta gala, el filme de Laxe continúa inmerso en su carrera hacía los Oscar, donde parte como preseleccionada en cinco categorías. Además de optar a estar entre las nominadas al Oscar al premio a la mejor película internacional, 'Sirat' pasó el corte también en las categorías de mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense dará a conocer la lista definitiva de nominados el próximo 22 de enero de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el 15 de marzo.

Además, 'Sirat', ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, cuenta ya con múltiples nominaciones a otros galardones, entre las que destacan dos candidaturas a los Globos de Oro (mejor película y mejor banda sonora original), nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo, siete candidaturas a los Feroz y está nominada como mejor película internacional en los Independent Spirit Awards.