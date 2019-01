Buenafuente y Sílvia Abril protagonizan el segundo 'spot' de los Goya que hace un alegato al humor y descarta la ofensa

Publicado 11/01/2019 14:37:06 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los presentadores de los Premios Goya, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, protagonizan el segundo anuncio oficial de la próxima gala de la 33 edición de los Goya, difundido este viernes, 11 de enero, en el que hacen un alegato al humor y descartan cualquier tipo de ofensa.

Caracterizados como John Lennon y Yoko Ono, ambos lanzan el mensaje de que quieren hacer pasar un buen rato a los espectadores y que la gala guste, al defender que "hay que reír más". En este sentido, en uno de los carteles se puede leer el mensaje 'all you need is laugh'.

En su alegato, ambos cómicos comparecen desde la cama y escuchan las reivindicaciones y preguntas de varios colectivos de 'preofendidos'. El 'spot' también cuenta con la participación de las actrices Concha Velasco, Macarena García y Macarena Gómez; y los actores Pedro Casablanc y el 'Superlópez' de Dani Rovira, entre otros.

La primera de las tres piezas promocionales se dio a conocer el pasado 4 de enero mientras que la tercero se dará a conocer antes de la ceremonia de entrega de los galardones, que tendrá lugar el próximo 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES Sevilla.

Se podrá ver en los canales de Televisión Española y en más de 1.500 salas de cine de toda España, con la colaboración de la Federación de Cines de España (FECE), según precisa la Academia de Cine.