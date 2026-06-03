Candela Peña vuelve al cine con 'La desconocida', un "thriler de personajes crepusculares" que "sacude estereotipos" - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 5 de junio Netflix estrena 'La desconocida', thriller policial dirigido por Gabe Ibáñez ('Autómata') basado en la novela homónima escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. El hallazgo de una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, sin documentación ni recuerdos, es el punto de partida de este thriller de personajes "muy destruidos" y "crepusculares" donde Candela Peña encarna a la detective Anna Ripoll en la que es su primera película en seis años.

"Se me hace raro, porque la cuenta la lleváis más la prensa que yo", dice Peña en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que este 'impasse' cinematográfico desde que en 2020 protagonizó 'La boda de Rosa', filme de Icíar Bollaín por el que estuvo nominada al Goya a la mejor actriz, se le ha pasado casi volando. "Se me ha pasado como rápido, pero también pienso que es muchísimo tiempo", reconoce.

Y en su retorno al largometraje, tras su participación en series tan exitosas como 'Furia' o 'El caso Asunta', Peña se estrena en el thriller como protagonista para dar vida por primera vez a una agente de policía que atraviesa un terrible momento personal y zambullirse en un personaje que le resulta "súper interesante" por varias razones.

"Es difícil encontrar personajes de mujeres que no estén apoyados en la trama de un hombre... y una mujer también de una cierta edad es interesante", subraya la actriz, que destaca que 'La desconocida' es un filme que "sacude los estereotipos" del género comenzando por el hecho de que "las dos personas que aparecen en el cartel son dos mujeres". "Eso ya cuenta mucho y me hace mucha ilusión", insiste.

"Es el primer thriller que hago en cine e ir acompañada de Gabe, que me ha dirigido tan bien...", explica Peña, que destaca la importancia de que el lamentable estado mental de su personaje, todas esas grietas que hacen de la detective Ripoll alguien "completamente roto", se vieran a primera vista, que se notaran en su aspecto físico.

En este punto, recuerda cómo incluso al director le chocó a veces esta severa apuesta estética con la que la intérprete buscaba poner el foco en "la persona que hay detrás del personaje": "A Gabe le parecía un poco demasiado y en algún plano me decía: 'Pero no te acerques tanto, que es que estás horrible de más'. Me ha dado mucha caña con el físico y en contra de lo que pueda parecer, de cuerpo estaba fetén".

CANDELA PEÑA: "MI CARRERA NUNCA SE HA APOYADO EN EL FÍSICO"

"Además, luego están las inercias del cine, donde el equipo de luz, de maquillaje, de peluquería... tiende a idealizar a los personajes femeninos y eso hay que romperlo con mucha brusquedad", apunta el director, que reconoce que Candela Peña "peleó por romper esta inercia". "Y que éramos dos mujeres muy hermosas, Ana Rujas y yo. Entonces esto también había que desmontarlo. Que la gente no solo se fije en que somos modelos, que también somos actrices. ¿No?", bromea Peña.

En todo caso, la ganadora de tres Premios Goya destaca que su carrera "nunca se ha apoyado en ningún físico", aunque reconoce que "a partir de una edad sí que es más complicado encontrar personajes". El suyo en 'La desconocida', su detective Ripoll, bebe del thriller clásico "del cine americano de los 70" y toma como referencia a policías e investigadores --personajes tradicionalmente siempre masculinos-- que "están físicamente y moralmente destruidos".

Unos rasgos que, insisten tanto director como protagonista, en una mujer son "muy poco habituales" y suponen un elemento diferenciador que enriquece la trama y hace de 'La desconocida' "un policiaco especial". "Tiene los elementos de un thriller de entretenimiento, de giros, de sorpresas y de misterios, pero luego, paralelamente, tiene una capa más intensa de lo normal sobre los personajes", explica el cineasta, que señala 'La conversación', el clásico de Francis Ford Coppola, y el personaje de Gene Hackman, gabardina incluida, como uno de sus referentes.

"Queríamos jugar, porque el cine tanto a Gabe como a mí nos ha hecho mucho daño y especialmente el policiaco de los años 70 y 80... y queríamos un poco esta cosa que lo ves más en el caballero. Como este Al Pacino que huele mal, que tú dices: 'Este señor no se habrá lavado y tal'. Y oye, yo estuve lavándome el pelo con lavavajillas muchísimo tiempo para darte esa textura. Gabe, yo todo por tu película", sentencia Peña.