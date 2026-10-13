Carlos Therón dirige 'La maleta', una cinta cómica de acción: "El prestigio y la comedia tienen una relación difícil"

Archivo - Arranca el rodaje de La maleta, la comedia de acción a contrarreloj dirigida por Carlos Therón - MEDIASET - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Carlos Therón dirige la comedia de acción y suspense 'La Maleta', una película protagonizada por Lucía Caraballo y Alejandro Speitzer, y asegura que "el prestigio y la comedia tienen una relación difícil" y defiende que hacer reír requiere una precisión que no siempre se reconoce.

"Las comedias tienen menos prestigio que los dramas, pero tienen más taquilla, pero es verdad que el prestigio y la comedia tienen una relación difícil", ha asegurado el cineasta en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este viernes de 'La Maleta', en la que también admite que "el dolor y el drama sí que tienen prestigio".

Therón reconoce que hacer comedia es un trabajo "mucho más complejo" porque exige contar una historia y hacer reír al mismo tiempo. "La comedia tiene esa cosa de que solo se nota cuando no hace gracia y si las bromas no son fluidas y naturales, el espectador lo nota", ha explicado.

Sin embargo, Therón no considera que sea necesario adoptar medidas específicas para equiparar el reconocimiento de la comedia al del drama, pese a que admite que las películas de este género suelen gozar de menos prestigio. "Creo que de alguna manera hay cierto equilibrio con la taquilla", ha señalado.

UNA COMEDIA DE ACCIÓN "EN TIEMPOS DE TINDER"

'La maleta' parte de una idea de Diego San José cuando dos desconocidos se conocen en un avión y cogen por error una maleta en la cinta de equipajes del aeropuerto. Uno de los elementos que más le interesaba explorar a Carlos Therón era la posibilidad de reunir a personajes que, en otras circunstancias, apenas tendrían relación.

"Me interesaba contar esta historia en tiempos de tinder. Ahora la gente se acuesta y luego se conoce. Pero en esta película están obligados a saber quiénes son", apunta el director en referencia a los personajes protagonistas interpretados por Lucía Caraballo y Alejandro Speitzer.

La película apuesta por una protagonista impulsiva, cuya energía puede provocar rechazo en parte del público. "Es posible que haya que perder a algún espectador por el camino, pero el riesgo que toma Lucía y la forma de construir ese personaje me parece mucho mejor que intentar agradar a todo el mundo", afirma Therón.

En este punto, la actriz Lucía Caraballo reivindica la seguridad y la desfachatez de Laura, su personaje en 'La maleta', una joven "caótica y muy inteligente" que no se detiene ante las negativas cuando quiere conseguir algo. "Me gusta una chavala joven con tanta caradura y tanta capacidad de salirse con la suya y coger lo que quiere", ha asegurado la intérprete, en declaraciones a Europa Press.

La actriz confiesa que siente simpatía por Laura, a quien describe como una mujer con "todo su histrionismo y toda su cara dura". En este sentido, destaca especialmente su forma de afrontar el rechazo, sin convertir una negativa en un cuestionamiento de su propia valía.

"Laura ve algo y va. Y si le dicen que no, pues lo vuelve a intentar", explica Caraballo, que subraya la seguridad con la que su personaje persigue sus objetivos. Caraballo reconoce que comparte con Laura cierta impulsividad y espontaneidad, aunque establece una diferencia fundamental entre ambas. "No me creo con tanto derecho a coger lo que quiero", indica.

Además, asegura que ha disfrutado especialmente de construir un personaje femenino joven con esa actitud y esa confianza. "Eso me gusta mucho en un personaje femenino, joven protagonista, me gusta mucho", sentencia.

Por su parte, Carlos Therón ha elogiado el talento para la comedia de la actriz, en particular su instinto y su capacidad para encontrar el ritmo humorístico. "Tiene una cosa que no se compra ni se puede aprender", señala, antes de lamentar que todavía resulte más fácil encontrar actores que actrices con esa habilidad. "Nos cuesta todavía encontrar actrices cómicas", agrega