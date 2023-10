Carolina Yuste: "Nos ponemos chulas y no hay que desprestigiar el trabajo de nuestras abuelas para sacar todo adelante"

La actriz interpreta a Conchita, mujer del humorista Eugenio en 'Saben Aquell', de David Trueba, y comparte protagonismo con David Verdaguer

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carolina Yuste protagoniza junto a David Verdaguer 'Saben Aquell', de David Trueba, en el que la actriz interpreta a Conchita, mujer del humorista Eugenio, lo que le ha llevado a superar el reto de "no juzgar" a su personaje y no mostrar su enfado por la vida que tenía su personaje, en términos feministas.

"Hay que poner en valor a todas esas mujeres porque a veces nos ponemos muy chulas todas y está genial, yo soy la primera en ser la más combativa, pero no por eso voy a desprestigiar el trabajo enorme que han hecho todas esas mujeres o nuestras abuelas para sacar adelante todo", ha señalado en una entrevista con Europa Press, con motivo del próximo estreno de 'Saben Aquell' el miércoles 1 de noviembre.

El reto de no juzgar a Conchita fue uno de los dos desafíos que el director David Trueba le planteó a la actriz antes de decir sí al proyecto. El cineasta, como él mismo ha desvelado en la entrevista, también le sugirió que tendría que aprender catalán porque Conchita fue una mujer de Huelva que supo aprender la lengua "perfectamente".

"Una de las mejores cosas de esta profesión es que estás en constante aprendizaje. Yo entendía el catalán y tenía ganas de trabajar en Cataluña para aprender la lengua. A la hora de trabajar seriamente en 'Saben Aquell', estuve con una profesora porque yo no quería repetir el texto como un papagayo", ha afirmado la actriz.

Por su parte, David Trueba asegura que la película, que gira en torno al humorista, no es un biopic sobre él y lo que más le llamó fue que Conchita "hundió" su carrera musical para que él levantase su trayectoria como humorista. "De pronto pensé, aquí hay material, sobre todo por la idea de convertir a Conchita en tan protagonista como él. Esto me despejó la idea de que yo no quería hacer una película para dar gloria a un personaje y sí contar una historia de vida que podría ser de ficción", ha explicado.

El cineasta, que ha realizado el guion con Albert Espinosa a partir de los libros 'Eugenio' y 'Saben aquell que diu' de Gerard Jofra, hijo del humorista, afirma que Eugenio era un hombre "complejo" y que tenía un lado "oscuro", pese a que su trabajo era "la cosa más luminosa del mundo".

La película cuenta con objetos del propio Eugenio como sus gafas o algunos cuadernos de chistes, aportados por su hijo Gerard Jofra.

DAVID VERDAGUER COMO EUGENIO

El actor catalán David Verdaguer, ganador de un Premio Goya por 'Verano 1993', es el encargado de ponerse las gafas de Eugenio e interpretar al humorista. "En Cataluña, Eugenio es un icono y yo recuerdo verlo actuar y me quedaba alucinado. Además, cuando empecé a hacer teatro con 18 años, mi primera obra fue en el teatro que él empezó a actuar", ha confesado.

Verdaguer también ha reconocido la importancia que tuvo Conchita en la vida de Eugenio y ha reconocido que ha sido el aspecto que más le ha llamado la atención del humorista. "Yo sí era bastante friki de la vida de Eugenio y conocía más o menos todo, pero no sabía que Conchita había tenido un papel tan importante en la creación de su personaje", ha destacado.

En este sentido, elogia que David Trueba haya tenido la idea de "dar presencia, voz y reconocimiento" a Conchita. En relación con Eugenio, Verdaguer afirma que al principio tuvo "mucho miedo" por dar vida al humorista. "Trueba me decía que la voz la tenía y que no me centrase en imitarle. Tenía que pillar su espíritu, su esencia y esa tristeza que él tenía", ha comentado.