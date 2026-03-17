Cillian Murphy dice adiós a Tommy Shelby en plena II Guerra Mundial con 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 20 de marzo llegará a Netflix 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', la película que pondrá el broche final a la historia de Tommy Shelby. Tras más de una década encarnando al personaje, desde que la primera temporada de la serie creada por Steven Knight viera la luz en 2013, el ganador del Oscar Cillian Murphy se despide del carismático líder criminal de Birmingham.

Si la serie arrancaba con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo, su epílogo en forma de película está ambientado durante la Segunda Gran Guerra y, según ha admitido el protagonista en una entrevista concedida a Europa Press, en un clima tan agitado como el actual, es "imposible no establecer paralelismos". Especialmente, destaca el actor irlandés, "cuando lo ves todo el día en la televisión y lo lees".

No obstante, Murphy recuerda que, lejos de pontificar o sermonear al público, 'Peaky Blinders' es, ante todo, "una saga de gánsteres". "Eso es lo principal y está pensada para entretener", subraya.

En este sentido, una de las nuevas incorporaciones al reparto de 'Peaky Blinders', Rebecca Ferguson, rememora cómo, años atrás, cuando protagonizó la serie de televisión 'La reina blanca', ambientada durante la guerra de las Rosas, también surgieron paralelismos con el momento que se vivía. "Es la codicia y el poder, y nunca termina. Siempre se puede comparar, pero también se puede dejar de lado y decir: 'Es una película jodidamente buena, por derecho propio'", argumenta.

"Pero creo que Steve [Knight], de forma muy inteligente, entreteje acontecimientos históricos más oscuros que, de forma muy indirecta, tocan lo que estamos viviendo hoy en día", señala en todo caso Murphy.

LA HUMANIDAD REPITE LOS MISMOS ERRORES

El propio Knight revela no poder "dejar de pensar" en cómo la humanidad olvida. "Sabes que se cometen errores terribles, que ocurren guerras terribles, que mueren millones de personas. Y durante una generación hay una resolución absoluta: nunca más, nunca más, nunca más. Llega la siguiente generación y todo vuelve a ocurrir", lamenta.

Tim Roth, que se une al elenco de la cinta como Beckett, un hombre sin escrúpulos que trabaja para los nazis, coincide en que "por desgracia", la película tiene "cierta relevancia hoy en día". El actor se hace eco también de las palabras de Knight y Ferguson en la impresión de que la humanidad repite los mismos errores una y otra vez.

"Mi padre siempre decía que iba a pasar. Mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial cuando era joven, cuando era un niño", recuerda el actor, indicando que era un tema del que se hablaba de vez en cuando en su casa. "Una de las cosas que siempre nos decía, a todos nosotros, y en lo que tenía razón, era que no se había acabado. Solo era una pausa. Volvería. Siempre decía eso. Se me quedó grabado. Y siento que lo que decía era cierto", expone.

'PEAKY BLINDERS', DE SERIE A PELÍCULA

Aunque 'Peaky Blinders' es una de las series más icónicas del catálogo de Netflix, donde se encuentran sus seis temporadas, Knight asegura que siempre quiso "terminar este capítulo de la historia con una película". Según explica el guionista, en parte se trató de una "decisión creativa" pero también fue por los fans, para "darles la oportunidad de reunirse en el mismo lugar geográficamente, ir al cine y ver la película juntos".

"Quizás tradicionalmente el cine haya tenido unos valores de producción más altos que la televisión, pero ahora esas fronteras se han difuminado definitivamente", observa el director de la cinta, Tom Harper. Para el realizador, la principal diferencia entre ambos formatos tiene más que ver con la historia que se quiera contar.

"Lo bonito de 'Peaky Blinders' es que, a lo largo de seis temporadas, Steve, Cillian y el equipo han sido capaces de profundizar mucho en las vidas de esos personajes y en sus paisajes emocionales", expone Harper. En contraposición a esto, la película "se centra más en un capítulo de la vida de Tommy Shelby de una manera más condensada".

EL ADIÓS DE MURPHY A TOMMY SHELBY

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' promete ser la última aventura de Tommy, con lo que, con ella, Murphy se despide de un personaje al que ha estado encarnando a lo largo de casi 13 años. "Simplemente siento una gran gratitud por el privilegio de poder interpretar al personaje y tratar de dar vida a los guiones, que estaban tan increíblemente bien ejecutados y escritos", expresa el intérprete de títulos como 'Oppenheimer' o '28 días después'.

Al ser preguntado sobre lo que se lleva del personaje y de la serie, el actor señala que, en general, no se mete en los proyectos con "la intención de quitarle nada a los personajes". "Solo intento hacer un buen servicio a las historias", reflexiona. En cuanto al final que se le da a Tommy en la película y sin desvelar nada de la trama, Murphy declara que se trata de "una conclusión muy satisfactoria".

Rememorando cómo fue el último día de rodaje, el intérprete apunta que fue "muy decepcionante". "Recuerdo que estaba tratando de correr para coger el tren y estaba lloviendo y realmente no pude despedirme, pero de todos modos soy muy malo para las despedidas", expresa. En todo caso, el actor opina que no podrá procesarlo todo "hasta que la película se estrene, esté en el mundo y los fans la hayan visto realmente".

Dirigida por Harper y con guion de Knight, 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' cuenta también en su elenco con Barry Keoghan, Stephen Graham, Sophie Rundle, Jay Lycurgo y Ned Dennehy, entre otros. La cinta está producida por los propios Murphy, Knight, Guy Heeley y Patrick Holland. Harper, Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook y David Kosse ejercen de productores ejecutivos.