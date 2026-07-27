CIMA Impulsa selecciona 16 proyectos de mujeres sobre universidad pública, cambio climático y derechos LGTBIQA+

La selección está integrada por seis largometrajes de ficción, cuatro series de ficción, tres largometrajes documentales, una serie documental, un largometraje de animación y una serie de animación. - CIMA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa CIMA Impulsa, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) con la colaboración del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Netflix, ha seleccionado los 16 proyectos que participarán en su séptima edición, entre los que destacan propuestas centradas en las diferencias de clase social, la universidad pública, los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQA+, el cambio climático o las relaciones familiares.

Los proyectos han sido elegidos entre las 258 candidaturas recibidas y se distribuyen en seis largometrajes de ficción, cuatro series de ficción, tres largometrajes documentales, una serie documental, un largometraje de animación y una serie de animación. Además, más del 65 por ciento de las autoras seleccionadas son socias de CIMA, en línea con uno de los criterios fijados en la convocatoria.

La convocatoria mantiene también su vocación iberoamericana con la selección de dos proyectos procedentes de Argentina y Brasil, mientras que un tercio de las autoras tiene origen latinoamericano, aunque la mayoría reside en España o cuenta con nacionalidad española.

Según destaca CIMA, las historias elegidas abordan también cuestiones como la memoria y el archivo, la construcción de redes de apoyo, el deseo de pertenencia a una comunidad o personajes que transitan entre lo humano y lo animal.

La selección se ha realizado atendiendo a criterios de calidad, innovación y potencial de desarrollo, buscando asimismo un equilibrio entre distintas trayectorias, edades y procedencias. En este sentido, más de la mitad de los proyectos están liderados por creadoras pertenecientes a grupos infrarrepresentados en el sector audiovisual.

En la categoría de largometrajes de ficción han sido seleccionados 'Frágiles', de Mar del Corral; 'Clónica', de Lucía Angulo Castillo y Chloe Cazorla Molina; 'Shitan', de Natalia Cano (Argentina); 'Uña y carne', de Elena Aranda Aragonés; 'La soledad', de Ángeles Reiné; y 'Yo elijo la tierra', de Lucía Bussión Berrendero.

Las series de ficción elegidas son 'El plan Marta', de Patricia Carrillo Bernuy y Gabriela Rodríguez Díaz; 'El claustro', de Cristina Naranjo y Sofía Kofoed; 'Amateur', de Soledad Velasco y Claudia Gastulo; y 'Terrores cotidianos', de Teresa Barberena Fernández.

En documental, los largometrajes seleccionados son 'O.M.N.', de Daniela Naranjo P.; 'Esto era Ítaca', de Laura Pérez Gómez; e 'Isleteñas', de Karolina Déniz y Patri Rivero, mientras que la serie documental elegida ha sido 'Maleza', de Laura Fontán Cortes.

Por último, en animación han sido seleccionados la serie 'Los Ombreras', de Luah Garcia (Brasil), y el largometraje 'Ms. Kramlie', de Gemma Jiménez Sánchez-Migallón.