El cine de bandoleros asalta FlixOlé con 'Carne de horca' y una colección especial

'Carne De Horca', Joya Escondida Del Cine De Bandoleros, Llega A Flixolé Junto A Una Colección De Cine De Aventuras - FLIXOLÉ

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya está disponible en FlixOlé 'Carne de horca', película de 1953 dirigida por el cineasta húngaro con pasaporte español Ladislao Vajda. La cinta, título olvidado del cine de bandoleros, encabeza una colección que agrupa filmes españoles fundamentales del género. Entre ellos, destacan tres nuevas incorporaciones al catálogo de la plataforma: 'La máscara de Scaramouche', 'El halcón de Castilla' y 'El caballero de los cien rostros'.

'Carne de horca' es una suerte de wéstern andaluz ambientado en el siglo XIX y con una trama centrada en la figura del bandolero, romantizada y temida a partes iguales por la sociedad de la época y muy presente en el romancero popular español. Y precisamente así comienza la cinta, con un ciego relatando las hazañas del Lucero, "que a los ricos les robaba y a los pobres socorría".

En la película, Vajda trata de desmitificar a aquellos héroes bandoleros a través de una historia en la que no todo lo que se cuenta es necesariamente cierto. Firma el libreto José Santugini, pluma habitual del cineasta y guionista de clásicos como 'La torre de los siete jorobados' de Edgar Neville. 'Carne de horca' no es una historia de Robin Hoods andaluces: son las andanzas de un grupo de villanos, mercenarios y traidores a su pueblo.

MUERTE Y VENGANZA EN 'CARNE DE HORCA'

Coproducida entre España e Italia y con un reparto encabezado por Rossano Brazzi, Fosco Giachetti, Emma Penella y José Nieto, 'Carne de horca' sigue al engreído y mujeriego Juan Pablo de Osuna, hijo de un poderoso latifundista. Entregado a la vida libertina y el juego como únicas dedicaciones, el protagonista comienza a ver su dinero menguar ante el hartazgo de su padre, que se niega a seguir manteniéndolo.

Tras contraer una deuda con un forastero, es seducido por las historias sobre el Lucero, que secuestra a los ricos pidiendo elevados rescates. Así, decide fingir el secuestro de su padre para poder pagar la deuda. Sin embargo, se produce un fatal giro de los acontecimientos: los bandoleros han secuestrado realmente a su padre y, tras no recibir el botín, matan al mayor de los Osuna.

Desde ese momento, atormentado por la culpa y con sed de venganza, Juan Pablo se "echará a la sierra" para acabar con Lucero. Mientras, en el pueblo, la justicia lo busca porque deduce que ha matado intencionadamente a su padre para quedarse con el dinero.

'Carne de horca' fue calificada como película de Interés Nacional por el régimen. Su visión sobre el fenómeno de los bandoleros confrontaba con ese recuerdo romántico de la justicia social que parte del pueblo aún tenía. En la película, Lucero y su banda matan por dinero, por mantener un poder fuera de toda ley o, simplemente, por disfrute.

Rodada en localizaciones como la Serranía de Ronda o Jerez de la Frontera, 'Carne de horca' es un título fundamental en la filmografía de Ladislao Vajda, director de filmes como 'Mi tío Jacinto', 'Marcelino, Pan y Vino' o 'El cebo'.

'HORA DE AVENTURAS' EN ESPAÑA

En su colección 'Hora de Aventuras', FlixOlé agrupa películas cuya temática conecta con 'Carne de horca', como 'Aventuras de Juan Lucas' (Florián Rey, 1949), 'Avisa a Curro Jiménez' (Rafael Romero Marchent, 1978) o 'El Coyote' de Mario Camus, con José Coronado como protagonista.

Los duelos a espada también tendrán su lugar en este ciclo con los tres estrenos restantes de la plataforma: 'La máscara de Scaramouche' (Antonio Isasi-Isasmendi, 1963), 'El halcón de Castilla' (José María Elorrieta, 1965) y 'El caballero de los cien rostros' (Pino Mercanti, 1960). Completan la colección 'El dorado' de Carlos Saura, 'La nao Capitana' de Florián Rey y títulos europeos como 'El zorro' (Duccio Tessari, 1975) o 'Los piratas de Malasia' (Umberto Lenzi, 1964).