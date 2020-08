Los cines españoles superan los 200.000 espectadores en un día por primera vez desde la reapertura

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cines españoles han logrado el miércoles 12 de agosto superar por primera vez los 200.000 espectadores en un día desde la reapertura, tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus, según recoge Europa Press de ComScore Movies Spain.

Este mismo miércoles la asistencia al cine aumentó un 10% respecto al miércoles de la semana pasada. Además, la película de 'Padre no hay más que uno 2' continúa con su impulso a la taquilla española, superando el millón de espectadores y cerca de los seis millones de euros de recaudación.

'Padre no hay más que uno 2' ya es la novena película más taquillera del año. El director y actor considera "una recompensa" estas cifras recaudadas y "quizás una venganza contra esos cuatro 'haters' que te odian independientemente de lo que hagas".

"Ya he dicho en alguna ocasión que me siento multipremiado y galardonado ya y que el público es la mejor recompensa. Además me llevo bien con todo mi gremio", ha añadido.

"La 'venganza' quizás sea hacia esos cuatro haters que te odian independientemente de lo que hagas (y que además pensaban que no podía hacer nada más que Torrente)", ha señalado en una entrevista con Europa Press a raíz de la recaudación de su película.

El director ha reconocido que no descartaba conseguir buenas cifras de recaudación pese a las dificultades por la pandemia de coronavirus. "Por imaginar que no quede, a mí imaginación no me falta, por supuesto uno de los escenarios en mi imaginación era que el público respondiese como lo está haciendo. Una cosa es la ilusión y otra la certeza, el saber lo que iba a suceder... eso, yo creo que ni yo, ni nadie", ha afirmado.

Los propios cines españoles son los que han reclamado más estrenos como la cinta de Segura para revitalizar la taquilla. Así, la Federación de Cines de España (FECE) ha asegurado que el público "espera grandes títulos para volver a las salas".

"La gente ha respondido con este título, que ha hecho casi lo mismo que con la anterior entrega en su estreno: ahora hace falta continuidad para enganchar y consolidar", ha señalado a Europa Press el portavoz de la asociación, Borja de Benito.

Por el contrario, ha lamentado que se cancelen otros títulos potentes en favor de las plataformas. Por ejemplo, FECE cree que "se ha engañado al público que esperaba poder disfrutar" de la película 'Mulán', de Disney, en salas de cine, "como así se ha estado publicitando desde el primer momento" en que se presentó la película de la citada plataforma.

'Mulán' era una de las grandes apuestas cinematográficas de Disney para 2020, pero la pandemia de coronavirus ha impedido que el esperado remake llegue a los cines. Tras varios retrasos en su fecha de lanzamiento, la compañía finalmente ha decidido estrenar la cinta en su servicio de streaming el próximo 4 de septiembre.

FECE ha defendido que, una vez que la mayoría de las salas de cine en España (75%) están de nuevo abiertas al público, el "enfoque de toda la industria" debería estar centrado en que el público regrese a los cines para "disfrutar de la experiencia única de ver películas en la pantalla grande".