El cortometraje 'Chinchipe' gana el I Premio Talento RTVE-Premios Quirino

Imagen del corto 'Chinchipe' - PREMIOS QUIRINO

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Chinchipe', de la productora española Arriate Studio y la ecuatoriana Matte CG, ha ganado el I Premio Talento RTVE-Premios Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación, dotado con 25.000 euros. El galardón coincide con el Día Internacional de la Animación que se celebra este miércoles, y que recuerda la primera proyección pública del 'Théâtre Optique', de Émile Reynaud en París, en 1892.

El fallo cierra la primera edición de esta convocatoria, creada entre RTVE y Premios Quirino para impulsar la producción de cortometrajes de animación iberoamericanos. La dotación se destinará íntegramente a producir el cortometraje, bajo la supervisión de RTVE, que lo difundirá al menos a través de RTVE Play.

'Chinchipe' es un cortometraje de seis minutos, en técnica mixta 2D/3D, dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años. Cuenta la historia de Persi, una niña de ocho años que vive en las profundidades de una megaciudad a la que nunca llega la luz del sol. Allí la comida se imprime en 3D y las plantas son un recuerdo casi olvidado. El día de su cumpleaños, su amigo Mun le regala la última semilla de tomate del mundo. Persi prueba mantas térmicas, tuberías calientes y hasta un sol proyectado en una pantalla, pero la semilla solo germina cuando ella descubre que el calor que necesita está en quienes la rodean.

"No se nos ocurre mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Animación que ayudar a que un nuevo cortometraje vea la luz. Con este premio queremos que los proyectos de cortometraje iberoamericanos tengan un camino real hasta la pantalla. 'Chinchipe' es una coproducción entre dos orillas, con una historia pensada para el público infantil y un universo con recorrido más allá del corto", ha declarado Silvina Cornillón, directora de los Premios Quirino.

El proyecto está escrito por María Luquero, que también lo dirige, y por Fran Lobón, director de arte. Cristina Fernández es productora ejecutiva por Arriate Studio; Juan Fernando Terán, productor ejecutivo, y Andrés Aguilar, productor de línea, lo son por Matte CG.

El calendario de las productoras prevé completar la financiación en 2027 y arrancar la producción en el verano de ese año, con el objetivo de iniciar su recorrido por festivales y su distribución en 2028. El cortometraje es además la puerta de entrada a un universo más amplio: el equipo desarrolla una serie infantil de 26 capítulos de siete minutos, 'Persi y la semilla imposible', en la que la protagonista viaja hacia la superficie en busca del sol.