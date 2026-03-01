Los creadores de 'Gilbert', Goya al mejor cortometraje de animación, cargan contra la IA y ensalzan la educación pública

La actriz Cayetana Guillén Cuervo entrega el Goya al mejor cortometraje de animación a Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez y Mónica Gallego por 'Gilbert' durante la 40º edición de los Premios Goya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los creadores Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez han recibido este sábado el Goya a Mejor Cortometraje de Animación por su producción 'Gilbert', una historia creada en 'stop motion' y sin necesidad de IA.

"Es un corto hecho en stop motion, es decir, con lentitud, con pasión, con reflexión, con amor y con artesanía. Y nada de esto se puede hacer con Inteligencia Artificial", han asegurado al recoger el 'cabezón'.

Los creadores han recordado que se conocieron en un taller para desempleados, por lo que han reivindicado la "educación pública y de calidad".

Posteriormente, 'El Santo' ha logrado el Goya a Mejor Cortometraje Documental. Su director, Carlo D'Ursi ha asegurado que el proyecto es un "acto de fe", un tema que explora la figura de Don Carlo Fortunato, un médico rural en Senise, Italia, cuya compasión y generosidad lo convierten en un mito local tras su muerte.

"Hace 15 años empecé este proyecto para demostrar que los milagros que atribuían a mi abuelo no existían, para desmentir la existencia de milagros. Y tuve que desdecirme. La bondad, el estar, el cuidar al otro, no tienen nada de sobrenatural, pero son grandes milagros. En estos tiempos tan foscos, reclamo estos pocos segundos que tengo para que pongamos en la agenda la bondad. Creo, sé que puede parecer ingenuo, pero es un gran gesto político", ha destacado.

ALEGATO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Asimismo, 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, ha logrado el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por una historia que reflexiona sobre el acoso escolar, un tema que su productor José Luis Rancaño, al recoger el Goya, ha tildado de "tiranía cruel e invisible".

"Es una reflexión sobre el acoso escolar, una tiranía cruel e invisible que aterroriza a muchos de nuestros hijos en sus propios colegios e institutos. Una tiranía que debemos combatir entre todos, y quisiera repetir la palabra, entre todos, sin muros ni divisiones, con eficacia y con determinación", ha remarcado.