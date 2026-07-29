Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto por violencia sexual cuando eran menores de edad

Archivo - Jared Leto, acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, varias de ellas menores de edad - CONTACTO - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres han acusado al actor y músico estadounidense Jared Leto (ganador de un Oscar al mejor actor de reparto) por violencia sexual cuando eran menores, como afirman en un documental de la BBC en el que participan diez mujeres, nueve de las cuales han relatado públicamente por primera vez sus experiencias con el intérprete, según informa el medio británico.

De acuerdo con la investigación de la cadena británica, cuatro de las mujeres denuncian en el documental 'Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood' delitos de carácter sexual entre 2002 y 2016. Una de ellas asegura que fue agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el actor cuando tenía 17 años en California, donde la edad de consentimiento es de 18 años, por lo que, según la BBC, los hechos descritos podrían constituir un supuesto de violación estatutaria. La mujer asegura además que Leto restó importancia a esa circunstancia durante una conversación.

La cuarta denunciante afirma que el actor la manipuló cuando tenía 16 años y que abusó de su condición de celebridad al realizarle reiteradas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito. Según su testimonio, en al menos una ocasión le sugirió mantener relaciones sexuales. Posteriormente, recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar de su relación con el actor, documento al que la BBC asegura haber tenido acceso y que la mujer decidió no firmar.

Además de estas cuatro acusaciones, otras cuatro mujeres afirman haber recibido llamadas telefónicas extrañas y, con frecuencia, de contenido sexual explícito por parte de Leto cuando eran más jóvenes. Otra mujer sostiene que, cuando tenía 14 años, el actor pidió a un miembro de seguridad que la llevara al backstage de un festival de música después de hacer un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos. Según su relato, su madre se enfrentó al actor, que repitió el comentario.

Las diez mujeres que participan en el documental aseguran haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años. En la actualidad tiene 54 años. "Esto ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya", afirma una de las presuntas víctimas en el documental.

La BBC asegura haber corroborado varios de los testimonios mediante conversaciones con amigos y familiares a quienes las mujeres relataron los hechos en su momento. En algunos casos, la cadena también afirma haber tenido acceso a fotografías y mensajes que respaldarían sus relatos.

Asimismo, dos hombres que trabajaron con él durante años en la banda Thirty Seconds to Mars declaran en el documental que parte del personal se sentía incómodo por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes, a quienes, según sus testimonios, invitaba en ocasiones al camerino o a la vivienda donde estaba grabando. "Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", afirma uno de ellos.

Según la BBC, pese a los repetidos intentos por recabar la versión del actor, Jared Leto no respondió a las acusaciones formuladas por la cadena británica.