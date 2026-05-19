Cultura aprueba el programa Cine senior con 11,5 millones de presupuesto y muestra su apoyo a Bardem y Sergi López

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva edición del programa Cine Senior con un presupuesto de 11,5 millones de euros para los próximos 12 meses a propuesta del ministro Cultura, Ernest Utasun, que ha trasmitido, además, su apoyo a los actores Javier Bardem y Sergi López y ha defendido su derecho a "expresar libremente" su opinión.

"Ante las distintas medidas de censura y listas negras por manifestar sus opiniones libremente como ciudadanos y por manifestar sus opiniones de denuncia sobre genocidio palestino y de apoyo al pueblo palestino, el Gobierno rechaza cualquier medida que se lleve a cabo de censura o ataque hacia nuestros artistas nacionales", ha argumentado Urtasun en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El titular de la cartera de Cultrua ha insistido en "cualquiera que se vea afectado por medidas de este tipo va a contar siempre con el apoyo y simpatía" del Gobierno.

Respecto al programa de Cine Senior, Urtasun ha explicado que esta medida busca acompañar "el extraordinario momento del cine español" y ha recordado a las tres películas nacionales que compiten en el Festival de Cannes. En este contexto, ha incidido en la importancia del programa dirigido a personas de más de 65 años y que en 2025 supuso el 33% de la taquilla de España.

"Es una medida muy, muy relevante", ha argumentado el Ministro que ha enmarcado este programa en las medidas que el Ministerio está dirigiendo a "todas las franjas de edad". "Lo estamos haciendo con el cine senior, pero también con el apoyo al público del futuro con el programa de Cine Escuela, donde trabajamos para que los escolares llenen las salas por la mañana, que es una franja en la que están vacías", ha indicado Urtasun.

Ha aprovechado, además, para desear suerte a Pedro Almodóvar que este martes presenta su película 'Amarga Navidad' en Cannes, pero también a Rodrigo Sorogoyen con 'El ser querido' y 'La bola negra' de los Javis.

DATOS DEL PROGRAMA

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

En su actual edición, activa hasta el próximo mes de junio, por primera vez se ha mantenido el programa durante 12 meses. En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73% en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo. Las películas españolas ocupan los primeros lugares entre las preferidas por el público de Cine Sénior edición tras edición.