El número 2 al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que su departamento va a iniciar los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional las órdenes del Gobierno autonómico de Castilla y León para condicionar las ayudas cinematográficas a firmar un compromiso de no adoctrinamiento.

Así lo ha indicado durante un acto de Frente Amplio dedicado al mundo de la cultura para tildar de "ilegales" las dos órdenes publicadas el mes pasado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.

El ministro ha defendido que las ayudas públicas a la cultura se dan para "blindar la libertad creativa" y nunca pueden ser para condicionarles la libertad creativa. Por tanto y tras no responder el Ejecutivo autonómico al requerimiento de Cultura para retirar estas órdenes una vez vencido el plazo de un mes que tenían, el Ministeiro inicia los trámites para acudir al Constitucional contra esta vulneración "flagrante" de derechos fundamentales que "no van a tolerar".

En las citadas instrucciones de la Consejería que dirige Vox en Castilla y León figura una cláusula que señala que "no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Tras estudiar ambas convocatorias, el Ministerio de Cultura vio indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad, por lo que procedió a presentar un requerimiento a la Junta cuyo plazo ha vencido hoy sin respuesta.

Considerándose la falta de respuesta como un rechazo al requerimiento, el Ministerio de Cultura solicitará a la abogacía del estado que ponga en marcha las medidas oportunas para la impugnación de dichas disposiciones ante el Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 161.2 de la Constitución.

Esta impugnación se dirige a proteger las libertades del artículo 20 de la Constitución, y en concreto, el derecho a la producción y creación artística, así como los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y seguridad jurídica que rigen la actuación administrativa. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.