David Harbour da vida al 'Hellboy' "más brutal" en una metáfora del "sacrificio" con "mucho terror psicológico"

Publicado 20/03/2019 13:29:07 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor David Harbour protagoniza 'Hellboy', la versión "más brutal" del famoso personaje de cómic que funciona como una metáfora del "sacrificio" en una cinta con "mucho gore" y "mucho terror psicológico", según ha destacado este miércoles el intérprete.

Harbour ha señalado durante una entrevista concedida a Europa Press que la "brutalidad" que se ve en este "reboot" del personaje creado en 1993 por Mike Mignola para el sello Dark Horse parte del "espíritu original" del autor y de la intención del equipo de la película por captarlo.

Tal y como ha señalado, la metáfora de esta película es "muy apta para el mundo de hoy". "Este ser va hacia el apocalipsis, es su naturaleza, es irremediable para acabar con el mundo, para destrozarlo todo", ha dicho.

Ese sacrificio que experimenta Hellboy, en palabras de Harbour, entronca con lo que se vive hoy en día y sirve de premisa para observar el mundo en la actualidad, tal y como ocurre con el "cambio climático". "Hacemos sacrificios que no queremos hacer", ha apuntado.

"Él pelea contra ese ego que tiene que combatir y eso es lo que le hace heroico", ha destacado el actor, quien está convencido de que este antihéroe es alguien con quien la gente se puede "identificar" y que lleva al espectador a preguntarse acerca de quién es en el mundo.

TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y PSÍQUICA

Además de la obvia transformación física a la que se ha sometido el actor, con horas de maquillaje cada día de rodaje, Harbour ha destacado que también se ha sometido a un cambio psíquico.

El rodaje tuvo lugar en Bulgaria y allí, debido a que no conocía el idioma ni tenía amigos con quienes pasar el rato, se centraba cada noche en su hotel en lo más profundo de este personaje, un proceso que duró meses.

Para ello, ha confesado que tiró de elementos de su vida propia: tanto sus sentimientos en cuanto a la "injusticia" como sus "deseos bestiales y más primitivos", su "ira" y su "rabia". Estos elementos "atroces" chocaban con su voluntad y el resultado era un "conflicto" que le sirvió para tejer este personaje.

"Todos tenemos esa naturaleza que por un lado es bestial y por otro lado tiene necesidad de control", ha dicho el actor, que saltó a la fama por su papel en 'Stranger things', la popular serie de Netflix.

MIEDO A LOS FANS

Preguntado acerca de la respuesta por parte de los fans, Harbour ha confesado que "por supuesto" temía a los fans y ha reconocido que esto le influyó antes de empezar el proyecto, aunque ha matizado que no le preocupa tanto. "En la vida, si uno se preocupa por lo que piensa la gente, uno no saldría de la cama", ha señalado el protagonista de 'Hellboy', personaje que ya llevó al cine el director Guillermo del Toro.

"Lo que la gente diga hoy es algo importante, pero yo no he sido alguien que preste mucha atención a lo que la gente piense de mí. Incluso 'Stranger things parte de lo mismo: muchas emisoras pensaban que no podría funcionar. Así que voy a seguir escuchando esa voz", ha zanjado.