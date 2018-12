Dentro de Spider-Man: Un nuevo universo: "Si la gente no conecataba con Miles Morales, el resto era inútil"

Actualizado 21/12/2018 12:59:56 CET

Spider-Man: Un nuevo universo presenta a un nuevo protagonista, el joven Miles Morales, que adquiere los poderes de Spider-Man tras ser picado por una araña radiactiva. Su mentor será ni más ni menos que Peter Parker, y juntos se unirán a otros Spider-Man de distintos universos para combatir el mal.

Fiel a su título, 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider Verse') da una nueva y original vuelta de tuerca a las aventuras del popular superhéroe en un filme que ya está recibiendo todo tipo de halagos y reconocimientos, y que ha sido dirigido por tres realizadores: Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman.

¿Cuándo os disteis cuenta de lo especial que era este proyecto?

Rodney Rothman: ¡Desde el comienzo! Todos tuvimos claro que queríamos hacer algo especial y diferente, aunque tardamos un tiempo en ver qué tal conectaba todo.

¿Cómo se dirige una película con tres realizadores?

Bob Persichetti: En nuestro caso funcionó muy bien porque realmente se trató de una colaboración creativa y de un trabajo en equipo. Y al final las líneas que delimitan el trabajo de cada uno de nosotros desaparecían, porque fue una colaboración.

Peter Ramsey: En la animación las distintas fases de la producción tienen lugar al mismo tiempo, por lo que viene bien tener varios directores, ya que mientras uno está grabando voces con los actores, al mismo tiempo otro está dirigiendo animación y el tercero, por ejemplo, trabajando con el departamento artístico. Y luego nos juntábamos todos para tomar decisiones.

¿Y cómo tomabais esas decisiones cuando no igual estabais de acuerdo?

Rodney Rothman: Lo hacíamos de forma democrática, aunque lo cierto es que la película misma te termina mostrando el camino.

¿Qué significó este personaje para vosotros en vuestra juventud?

Peter Ramsey: Creo que el primer cómic que compré fue de Spider-Man. Me encantaba el personaje porque, aunque tenía estos poderes, por otro lado también tenía los problema de las personas normales. Ahí está para mí la esencia del personaje.

Bob Persichetti: Creo que mis primeros recuerdos de Spider-Man vienen de la serie animada de televisión, por lo que es curioso que haya dedicado tres años de mi vida a realizar el largometraje de animación.

Rodney Rothman: Yo tengo muchas conexiones con el personaje, como el hecho de que me crié en Queens, Nueva York, de donde también es Peter Parker. Y como adulto me interesan mitos modernos como el de Spider-Man, así como ver que ha sobrevivido tantos años y conectado con tanta gente de todo el mundo. ¡Por eso estamos aquí!

La película tiene no sólo distintos Spider-Man sino también diferentes estilos de animación.

Bob Persichetti: Así es, y no fue sencillo. Tuvimos a cerca de 200 animadores trabajando en este filme, cuando lo normal, incluso para Disney, es la mitad.

Y en el fondo es la historia de un joven y su familia.

Peter Ramsey: ¡Exacto! Desde el comienzo tuvimos claro que, aunque introdujéramos distintos Spider-Man, si la gente no conectaba con Miles y su familia todo lo demás no importaba.

Bob Persichetti: Así es, se trata de la historia de un chico que está madurando y aprendiendo acerca de la vida.

Rodney Rothman: Sus relaciones y la confusión que siente al hacerse mayor son claves.