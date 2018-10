El director Kevin Smith sufre un "tremendo" ataque al corazón

Actualizado 26/02/2018 15:40:46 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Kevin Smith sufrió este domingo un "enorme ataque al corazón". Una noticia que, afortunadamente, él mismo pudo comunicar pasado el trance a través de Twitter con una foto tumbado en su cama del hospital.

El cineasta responsable de filmes como Clerks y Persiguiendo a Amy estaba preparándose para una actuación en directo de su show Kevin Smith Live!, que debía tener lugar en el Alex Theatre de Glendale el domingo por la noche. Estaban programadas dos sesiones, una a las 18h y otra a las 21h. Smith explicó que tuvo que cancelar la segunda porque de lo contrario "habría muerto esta noche".

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 de febrero de 2018

"Después del primer show de esta tarde, sufrí un tremendo ataque al corazón. El doctor que me salvó la vida me dijo que tenía un 100% de bloqueo de mi arteria coronaria. Si no hubiera cancelado el segundo show para ir al hospital, habría muerto esta noche. ¡Pero por ahora, todavía estoy sobre la Tierra!", escribió el director en Twitter.

Actualmente, Smith es el anfitrión y productor de Comic Book Men en AMC, una serie de telerrealidad ambientada en su tienda de cómics Jay And Silent Bob's Secret Stash en Red Bank, Nueva Jersey. Dicha producción lleva triunfando entre los espectadores ya siete temporadas y muestra a Kevin Smith hablando de cómics junto a sus amigos.

Recientemente, el director y guionista terminó de dirigir un episodio de The Flash para The CW y el año pasado apareció interpretando el papel de sí mismo en The Disaster Artist, de James Franco. Su último largometraje como director fue Yoga Hosiers, en 2016.

Rápidamente se sucedieron en redes sociales los mensajes de apoyo de diferentes personalidades de Hollywood. Smith recibió así el cariño de compañeros como Chris Pratt, Patricia Arquette, Brian Lynch y Michael McKean.

Praying for you. I will continue to. You inspired me with Clerks when I was a senior HS. I’m tagging my Lb/rb football coach who showed me the movie cause he believed in me and knew I’d be inspired. @hodge1916 ?????? https://t.co/syB7BiQaoY — chris pratt (@prattprattpratt) 26 de febrero de 2018

Glad to still have you this side of the lawn. Cheers. — Michael McKean (@MJMcKean) 26 de febrero de 2018

I keep reading this in shock. Damn. It’s an understatement to say, but myself and so many others are glad you cancelled and are recovering. Sending love to you and yours. — Sean ?? Francis (@SeanFrancis) 26 de febrero de 2018