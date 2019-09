La distribución en cines de la nueva película de Scorsese, producida por Netflix, está todavía en el aire

Publicado 22/08/2019 14:21:23 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva película de Martin Scorsese 'The Irishman', producida por Netflix y con Robert de Niro y Al Pacino en el reparto, no ha logrado todavía un acuerdo con exhibidores de cine para su estreno en la gran pantalla, tras varios meses de negociaciones.

A diferencia de lo ocurrido con 'Roma', en esta ocasión Netflix planea hacer un estreno tradicional en salas con la cinta de Scorsese, pero el desacuerdo con los exhibidores conlleva que todavía no haya una fecha de estreno establecida, más allá de su debut en el Festival de Cine de Nueva York en septiembre.

Por el momento, Netflix ha mantenido conversaciones con los gigantes AMC Theatres y Cineplex, según recoge Europa Press de 'The New York Times'. El director ejecutivo de AMC, Adam Aron, ha confirmado las conversaciones en un comunicado, si bien avanzando que "aún no hay nada claro".

Basada en la novela 'I Heard You Paint Houses' de Charles Brandt, 'El irlandés' narra la vida de Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX. El filme relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia estadounidense, la desaparición del activista sindical Jimmy Hoffa.

Se trata de la primera colaboración de Scorsese con Netflix, que financió un presupuesto de 159 millones de dólares después de que Paramount lo rechazara. Para optar a los premios de la Academia de Hollywood --el próximo 9 de febrero--, la película deberá proyectarse en salas durante al menos una semana.