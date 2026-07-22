Emma Suárez protagoniza junto a Willem Dafoe 'El anfitrión':"Se han perdido los códigos de humanidad y es peligrosísimo"

Archivo - La actriz Emma Suárez asiste al desfile de Teresa Helbig en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). La diseñadora presenta su nueva colección, caracterizada por la elegancia artesanal, los bordados min - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Suárez, que protagoniza junto a Willem Dafoe la película 'El anfitrión', ha asegurado que la cinta, ambientada en los años 70 y centrada en las élites económicas y el poder, mantiene un paralelismo con la actualidad, una sociedad en la que "se han perdido los códigos de humanidad" y en la que "prevalece el capitalismo y el poder y el dinero sobre la humanidad", algo que considera "peligrosísimo".

"La película está ambientada en los años 70, pero refleja bastante momentos actuales, en los que se han perdido los códigos de humanidad en la sociedad. Ahora prevalece el capitalismo, el poder y el dinero sobre la humanidad, lo cual es peligrosísimo porque esto lo que provoca es que estemos bastante perdidos todos y creo que nos estamos dando cuenta de que son más importantes otras cosas", ha señalado la intérprete en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de la película en cines este viernes, 24 de julio.

En este sentido, Suárez ha explicado que 'El anfitrión' aborda cuestiones como "la corrupción, el poder y lo pobre que es la gente rica", en especial en la piel de Willem Dafoe, que encarna a un hombre griego poderoso que celebra el 25 cumpleaños de su hija en una isla privada.

La actriz española encarna a Olivia, una mujer que conoce la vulnerabilidad del magnate interpretado por Dafoe y que descubre cómo el poder ha terminado por transformarle. "Es una mujer que está enamorada y lo que quiere es estar a su lado, pero se va a dar cuenta de que el poder quizá ha corrompido más de lo que se esperaba este hombre y que está absolutamente solo", ha apuntado.

Por su parte, el director de la cinta, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado que su intención nunca fue "justificar" al protagonista, sino tratar de comprender los mecanismos que explican su comportamiento. "Intenté comprenderle, no justificarle, pero sí pensar que hacía las cosas que hacía, por muy malas que fueran, por amor. No quería culpar y odiar al tirano desde el principio, sino intentar humanizarlo y comprenderlo", ha afirmado.

El cineasta también ha reconocido que, mientras preparaba la película, comenzó a reflexionar sobre "grandes hombres superpoderosos" que influyen en el destino de millones de personas y ha admitido que le gustaría explorar en futuros proyectos la posibilidad de que alguno de ellos decidiera cambiar radicalmente. "Nunca es tarde para tener esperanza", ha señalado.

"TRABAJAR CON WILLEM DAFOE ERA IMPENSABLE"

Suárez también ha recordado cómo vivió la oportunidad de compartir reparto con Willem Dafoe, un actor al que admiraba desde hacía años y cuya incorporación fue decisiva para que el proyecto saliera adelante tras un largo proceso de desarrollo.

"Era impensable que yo pudiera trabajar alguna vez en mi vida al lado de Willem Dafoe. ¿Qué hago con toda esa admiración? ¿Qué voy a hacer con mis nervios?", ha rememorado entre risas sobre los primeros encuentros con el actor en Grecia, antes del rodaje.

Sin embargo, la actriz ha destacado que esa impresión inicial desapareció rápidamente gracias a la cercanía del intérprete estadounidense. "Es una estrella, pero luego es un compañero. Compartimos el amor y la vocación por el oficio y eso fue muy divertido. Hubo mucha química entre los dos. Además, es un hombre con mucho sentido del humor, y eso facilitaba mucho las cosas", ha concluido.

Por su parte, Jiménez ha subrayado que Dafoe reconoció desde los primeros ensayos el talento de Suárez. "En cuanto la conoció, reconocía en Emma a una actriz fantástica y se fiaba totalmente de ella", ha asegurado el director, quien ha destacado la implicación del estadounidense en proyectos "arriesgados" y alejados de los grandes estudios, una faceta que la propia actriz ha dicho admirar especialmente.