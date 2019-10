Esperanza Roy y Javier Aguirre, Medallas de Oro de la Academia 2019

Publicado 14/10/2019 16:49:22 CET

La actriz madrileña Esperanza Roy y el cineasta, guionista, productor y director de fotografía vasco Javier Aguirre han sido reconocidos con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, según ha informado la institución este lunes en un comunicado.

Se trata de la segunda vez, desde la creación de la Medalla de Oro, que se reconoce conjuntamente a dos profesionales del cine español. En 2015 este premio fue para Aitana Sánchez-Gijón y Juan Diego.

"Me hace muy feliz la Medalla al lado de Javier. Estoy encantada de haberme dedicado a esta profesión de la que he gozado muchísimo y de la que me retiré voluntariamente. Es como un regalo que no esperas que me ha dado la familia del cine", ha declarado la actriz tras conocer la noticia.

Esperanza Roy (Madrid, 1935) ha trabajado en todos los géneros, desde comedias costumbristas a películas de terror, pasando por obras dramáticas, clásicos y teatro de revista, y cuenta en su trayectoria con más de 60 películas, varias series de televisión y numerosas funciones de teatro.

Sus inicios se enmarcan en el ballet, y sus primeros pasos profesionales en el mundo del flamenco, de donde pasó a la revista musical y fue primera vedette. En 1967 protagonizó una de las primeras película que produjo Elías Querejeta, 'Si volvemos a vernos', dirigida por Francisco Regueiro, y comenzó su relación con el cine.

Entre otros, ha rodado con Manolo Summers, José María Forqué, Pedro Lazaga, Antonio Giménez Rico, Carlos Saura, Rafael Gil, Jess Franco, Mariano Ozores, Eloy de la Iglesia, Pedro Masó, José Luis García Sánchez, Dunia Ayaso y Félix Sabroso, y Javier Aguirre, su pareja, a cuyas órdenes interpretó 'Carne apaleada', 'Vida perra', 'La monja alférez' y 'Medea 2'.

Esperanza Roy estrenó por primera vez en España la obra de Dario Fo 'Aquí no paga nadie', y protagonizó las dos entregas del musical 'Por la calle de Alcalá' y joyas del teatro clásico como 'La malquerida', 'Ítaca' y 'La rebelión de las mujeres'.

Por su parte, Javier Aguirre, autor de un cine "personal y poco habitual", y también de un cine comercial con varios éxitos de taquilla, comenzó a principios de los 60 con cortos experimentales y de vanguardia que fueron premiados en varios festivales. De ellos destaca 'Pasajes tres (lo viejo, lo nuevo y más)', que ganó la Concha de Oro al mejor cortometraje del Festival de San Sebastián.

En su filmografía, que supera los 80 títulos, figuran 'Una vez al año ser hippy no hace daño', 'Pierna creciente, falda menguante', 'Soltera y madre en la vida', 'De profesión sus labores', 'Esposa de día, amante de noche', 'En busca del huevo perdido'; películas con Los Bravos, Raphael, María Jesús y su acordeón, el grupo Parchís y Martes y Trece; el monólogo 'Vida perra'; y 'Variaciones 1/113', que reproduce 113 veces, con ligeras alteraciones, el beso entre Javier Bardem e Inés Sastre.