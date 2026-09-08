Ester Expósito denuncia que la violencia "sistemática" y "sutil" contra la mujer persiste "en lo estético y lo físico - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 9 de septiembre Prime Video estrena 'Enfrentados: Marfil', película protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García. El filme, que adapta el primer volumen de la saga escrita por Mercedes Ron, autora de la trilogía 'Culpables', sigue a la hija de un poderoso empresario que, después de sobrevivir a un secuestro, comienza a convivir con un guardaespaldas que le enseña defensa personal y del que acacabara enamorándose.

"Es una sociedad muy violenta con las mujeres desde muchos lugares diferentes. Tanto en lo estético como de una manera más física, como podemos ver en la película", denuncia Expósito en una entrevista concedida a Europa Press, señalando que en ocasiones esta violencia sistemática se ejerce de maneras tan "sutiles" que "ni nos damos cuenta".

"Yo, personalmente, no animo a la mujer a que aprenda a defenderse, a ser Marfil; animo a los padres a que hablen con sus hijos para saber qué clase de hijos tienen", expresa el director de la cinta, Óscar Pedraza ('Patria', 'Vivir sin permiso'). "Quizá en lo que hay que hacer más hincapié es en la educación que recibimos los hombres", añade, señalando que esta violencia que sufren las mujeres y "que ahora se pone tan de manifiesto" en realidad no es algo nuevo: "La única diferencia es que ahora se dice".

"La violencia viene del miedo", apostilla Hugo Diego García, que en la cinta da vida a Sebastián, el guardaespaldas de Marfil. Por su parte, Mercedes Ron asegura que "queda un largo camino por recorrer" pero apunta que "sí podemos cambiar la visión de cómo se situaba a la mujer en ese tipo de situaciones", rompiendo con la "posición de víctima" en la que a menudo se ha colocado en la ficción a los personajes femeninos.

LA ETIQUETA DE "RELACIÓN TÓXICA" EN LA FICCIÓN

Expósito señala que ahora, "afortunadamente", "como sociedad y público cuestionamos más" y "somos más conscientes" cuando las relaciones románticas mostradas en pantalla pueden llegar a ser tóxicas. No obstante, matiza que no cree que sea el caso de 'Marfil'. "El problema es que él es su guardaespaldas y, por razones que no podemos contar, tiene que mentirle a ella", señala la protagonista de 'Élite', 'Venus' o 'El talento', explicando que no concibe a su personaje como una persona "dócil" o "sumisa".

Por su parte, Ron considera que la palabra "tóxico" puede llegar a usarse muy a la ligera. "El romance, en general, siempre tiene un tinte de dramatismo. Estamos hablando de sentimientos, y juzgar sentimientos yo creo que es muy complejo", reflexiona la autora de la trilogía 'Culpables', que también ha sido adaptada a la pantalla, así como el primer volumen de su saga 'Dímelo'.

"Todo lo que nos gusta a las mujeres siempre intentan ponerlo como que tiene menos valor", reflexiona Ron a propósito de la novela romántica, cuyo público "en su mayoría es femenino". "Pero creo que se está rompiendo eso", asegura, explicando que hay gente que "juzga" este género literario "por ideas que ya traen de casa".