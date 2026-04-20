Eva Libertad y Guillermo Galoe reciben 'ex aequo' el Premio Pilar Bardem-Cine, Ayuda y Solidaridad

La Academia de Cine reconoce el trabajo de los directores de Sorda y Ciudad sin sueño por impulsar necesarios debates sociales con sus últimas creaciones cinematográficas. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha concedido el Premio Pilar Bardem-Cine, Ayuda y Solidaridad a los cineastas Eva Libertad ('Sorda') y Guillermo Galoe ('Ciudad sin sueño') por descubrir realidades, transformar miradas y lograr cambios en la sociedad con sus películas.

"A través de su compromiso con personajes y realidades no retratadas hasta ahora en el cine español han logrado que sus películas se conviertan en herramientas de reflexión social, propiciando un diálogo muy necesario, evidenciando, una vez más, que el cine puede ser, además de una expresión artística, un vehículo activo del cambio", asegura la Academia de Cine.

La directora y guionista murciana Eva Libertad -Goya a Mejor Dirección Novel por 'Sorda' en 2026 y al Mejor Cortometraje de Ficción en 2021-, visibiliza en su película una realidad no representada hasta ahora en el cine español con una mirada íntima y comprometida, según la institución.

En 'Sorda' -primer largometraje español en ganar el Premio del Público LUX al cine europeo en 2026-, hace una aproximación emocional a la realidad de las personas no oyentes y cuestiona las barreras, sociales y culturales, que mantenemos aún en nuestra sociedad. Su protagonista, Miriam Garlo, es la primera actriz sorda que se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación.

La película, premiada en el Festival de Berlín y en el de Málaga, formó parte de la segunda edición del Campus de Verano de la Academia de Cine, destinado a visibilizar y potenciar la diversidad e inclusión en el cine español.

Por su parte, Guillermo Galoe, ganador de dos Premios Goya -Mejor Documental por 'Frágil equilibrio' en 2017 y Mejor Cortometraje de Ficción por 'Aunque es de noche' en 2024- narra en 'Ciudad sin sueño' una historia de un adolescente que, junto a su familia y vecinos de La Cañada Real, ve cómo el mundo en el que ha crecido se va alejando.

La película, protagonizada íntegramente por actores naturales de la propia Cañada Real, traslada al espectador a una realidad que se sigue ignorando, según la Academia de Cine. La película fue distinguida en la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes y su protagonista Antonio 'Toni' Fernández Gabarre reconocido como Mejor Actor Revelación en los últimos Premios Goya.